Apple’a darbe: Çin, devlet çalışanlarının iPhone kullanmasını yasakladı

Çin'den iPhone yasağı
Çin’in yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltma ve siber güvenliği artırma yönündeki çabalarının son adımı olan bu talimat Apple da dahil olmak üzere Çin'deki yabancı markalar için caydırıcı bir etki yaratabilir. Ülkedeki lüks akıllı telefon pazarına hakim olan Apple, Çin'i en büyük pazarlarından biri olarak görüyor ve toplam gelirinin yaklaşık %19'unu Çin'den elde ediyor.
Bununla birlikte alınan kararın kapsamı tam olarak belli değil. Çin zaten yıllardır bazı kurumlarındaki yetkililerin iş için iPhone kullanmalarını kısıtlıyor ancak yeni karar ile bu durumun şimdi genişletildiği belirtiliyor. Öte yandan Çin’in bu hamlesi bir misilleme olarak da düşünülebilir. Zira ABD, Huawei'ye ve Çin'e ait olan TikTok'u kullanan devlet yetkililerine yönelik benzer yasaklar uyguluyor.
Halihazırda her iki ülke arasındaki ipler de gerilmeye devam ediyor. ABD’nin ihracat kısıtlamaları sıkılaşırken her iki tarafın da veri sızıntısına tahammülü yok gibi görünüyor. Çin, kurumlarını ve kamu iktisadi teşebbüslerini bilgisayarlar, işletim sistemleri ve yazılımlar dahil olmak üzere yabancı teknolojiyi güvenli ve kontrol edilebilir gördükleri yerli ürünlerle değiştirmeye teşvik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.