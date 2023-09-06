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    Apple’a darbe: Çin, devlet çalışanlarının iPhone kullanmasını yasakladı

    Çin, devlet memurlarının iPhone kullanımını yasaklama kararı aldı. Ülke, yabancı cihazlara getirilen kısıtlamalarla bağımlılığını azaltmaya çalışırken Apple’ın ülkedeki başarısı etkilenebilir.
    Çin, devlet çalışanlarının iPhone kullanmasını yasakladı Tam Boyutta Gör
    Çin, yabancı teknolojilere yönelik bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Bu bağlamda konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler tarafından paylaşılan bilgilere göre Çin, devlet kurumlarında çalışanlara Apple'ın iPhone veya diğer cihazlarını kullanmamalarını ve ofise getirmemelerini emrettiğini söyledi. Bu kararın diğer yabancı markalı cihazlar için de geçerli olduğu söyleniyor.

    Çin'den iPhone yasağı

    Çin’in yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltma ve siber güvenliği artırma yönündeki çabalarının son adımı olan bu talimat Apple da dahil olmak üzere Çin'deki yabancı markalar için caydırıcı bir etki yaratabilir. Ülkedeki lüks akıllı telefon pazarına hakim olan Apple, Çin'i en büyük pazarlarından biri olarak görüyor ve toplam gelirinin yaklaşık %19'unu Çin'den elde ediyor.

    Bununla birlikte alınan kararın kapsamı tam olarak belli değil. Çin zaten yıllardır bazı kurumlarındaki yetkililerin iş için iPhone kullanmalarını kısıtlıyor ancak yeni karar ile bu durumun şimdi genişletildiği belirtiliyor. Öte yandan Çin’in bu hamlesi bir misilleme olarak da düşünülebilir. Zira ABD, Huawei'ye ve Çin'e ait olan TikTok'u kullanan devlet yetkililerine yönelik benzer yasaklar uyguluyor.

    Halihazırda her iki ülke arasındaki ipler de gerilmeye devam ediyor. ABD’nin ihracat kısıtlamaları sıkılaşırken her iki tarafın da veri sızıntısına tahammülü yok gibi görünüyor. Çin, kurumlarını ve kamu iktisadi teşebbüslerini bilgisayarlar, işletim sistemleri ve yazılımlar dahil olmak üzere yabancı teknolojiyi güvenli ve kontrol edilebilir gördükleri yerli ürünlerle değiştirmeye teşvik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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