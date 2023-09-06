iPhone 15 Pro Max’in yeni periskop kamerasının özellikleri ortaya çıktı

15 Pro Max’teki periskop lens detaylandı
'iPhone 15 Pro Max' etiketini gösteren Çince bir ürün sayfası 'fenibook' adlı kullanıcı tarafından bir resim şeklinde yüklendi. Metin farklı bir dilde sunulsa da, teknik özellikleri kontrol etmek kolay; periskop kameranın 1/1.9 inç sensör boyutuna sahip olduğu söyleniyor, bu da onu geçen yılki iPhone 14 Pro Max'te bulunan 1/3.5 inç telefoto ünitesinden daha büyük yapıyor.
Diyafram açıklığı f/2.8'de değişmeden kalırken, odak uzaklığı Apple'ın mevcut amiral gemisindeki 77 mm'ye kıyasla 85 mm'ye yükseliyor. Ancak sızıntı da lensin yakınlaştırma özelliklerinden bahsedilmiyor. Önceki raporlar ise iPhone 15 Pro Max'in iPhone 14 Pro Max'te bulunan 3x yerine 6x optik yakınlaştırma sunacağını belirtmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.