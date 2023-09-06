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    iPhone 15 Pro Max’in yeni periskop kamerasının özellikleri ortaya çıktı

    Apple’ın iPhone 15 Pro Max modelinde kullanacağı düşünülen yeni periskop kamerasının özellikleri ortaya çıktı. Bu kamera iPhone 15 serisinin geri kalanında ise bulunmayacak.
    iPhone 15 Pro Max’in periskop kamerasının detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 serisi bir haftadan daha kısa bir süre içerisinde Apple tarafından tanıtılacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça ise sızıntıların boyutu da artıyor. Bu vesileyle, iPhone 15 Pro Max'in periskop zoom kamerasını çevreleyen kabataslak bilgiler ortaya çıktı. Daha önceki haberlerimizde de bahsettiğimiz üzere periskop kamera sadece Pro Max’e özel olacak.

    15 Pro Max’teki periskop lens detaylandı

    'iPhone 15 Pro Max' etiketini gösteren Çince bir ürün sayfası 'fenibook' adlı kullanıcı tarafından bir resim şeklinde yüklendi. Metin farklı bir dilde sunulsa da, teknik özellikleri kontrol etmek kolay; periskop kameranın 1/1.9 inç sensör boyutuna sahip olduğu söyleniyor, bu da onu geçen yılki iPhone 14 Pro Max'te bulunan 1/3.5 inç telefoto ünitesinden daha büyük yapıyor.

    Diyafram açıklığı f/2.8'de değişmeden kalırken, odak uzaklığı Apple'ın mevcut amiral gemisindeki 77 mm'ye kıyasla 85 mm'ye yükseliyor. Ancak sızıntı da lensin yakınlaştırma özelliklerinden bahsedilmiyor. Önceki raporlar ise iPhone 15 Pro Max'in iPhone 14 Pro Max'te bulunan 3x yerine 6x optik yakınlaştırma sunacağını belirtmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 22 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    gaviscon şurup kullananlar burun polip ameliyatı olanların yorumları hangi ekran kartını almalıyım carglass yorum p**** videosu

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