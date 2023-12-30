Çin, dünyanın en güçlü hipersonik motorunu geliştirdi: Mach 16’ya ulaşıyor!

"Devrimsel" olarak nitelendirilen yeni hava soluyan motorun bir uçağı 30 km yüksekliğe taşıması ve Mach 16 civarında seyahat etmesi bekleniyor. Eğer doğruysa, bu hızda kıtalararası uçuşların sadece saatler sürmesi ve geleneksel jet motorlarına kıyasla çok daha az yakıt tüketmesi gerekiyor. Zhang Yining ve ekibi tarafından Pekin Güç Makineleri Enstitüsü'nde tasarlanan motor hakkında bilinenler oldukça sınırlı.
Mach 16 seviyesine ulaşabilecek
Hakemli Chinese Journal of Propulsion Technology dergisinde yayınlananlara göre motor iki modda çalışabiliyor. Bunlardan ilkinin kesintisiz bir döner patlama motoru (Rotating Detonation Engine -RDE) olarak çalışan alt-Mach 7 modu olduğu belirtiliyor. Bu modda dışarıdan gelen hava yakıtla karışarak ateşleniyor ve bu da bir şok dalgasının oluşmasına neden oluyor. Bu şok dalgasının ise dairesel bir oda içinde yayılması sağlanıyor. Böylece dönüş sırasında şok dalgası daha fazla yakıtı tutuşturarak uçak için güçlü ve sürekli bir itiş gücü sağlıyor.
Motorun ikinci modunda ise uçak, Mach 7'nin üzerine çıktığında, şok dalgası dönmeyi durdurarak motorun arka tarafındaki dairesel bir platforma yoğunlaşıyor. Bu bir nevi scramjet motoru gibi diyebiliriz. Araştırmacıların makalede açıkladığı gibi yakıt, gelen havanın yüksek hızı nedeniyle arka platforma ulaştığında otomatik olarak patlıyor. Bu da güçlü bir itici güç sağlayarak Mach 16 seviyelerini mümkün kılıyor.
Zhang ve meslektaşları araştırma makalelerinde motorlarının verimliliğini açıklamadılar. Ancak, önceki bilimsel tahminlere göre, yanıcı gazların patlaması kimyasal enerjinin yaklaşık %80'ini kinetik enerjiye dönüştürebiliyor. Geleneksel turbofan motorlarda bu oran yüzde 30’lar seviyesinde. Bununla birlikte araştırmacılar geliştirilmesi gereken önemli alanlar olduğunu da açıklıyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/military/rotating-and-straight-oblique-detonating-engine https://www.scmp.com/news/china/science/article/3246361/revolutionary-design-chinese-scientists-invent-most-powerful-detonation-engine-hypersonic-flight Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.