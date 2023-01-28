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    NASA, derin uzay görevleri için geliştirdiği devrimsel motorunu test etti

    NASA, Ay'ın yüzeyinde uzun vadeli bir varlık oluşturmaya yönelik ilk adımlarını atarken, ajansın mühendisleri tam ölçekli dönen bir patlama motoru olan devrimsel RDRE motorunu test etti.
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    NASA, derin uzay için geliştirdiği devrimsel motorunu test etti Tam Boyutta Gör
    NASA, Artemis görevleriyle Ay'a dönüş için hazırlanırken ajansta bulunan mühendisler, dönen bir patlama motoru olarak adlandırılan RDRE motorunu başarıyla geliştirip test ettiler. NASA’ya göre bu yeni süpersonik roket motoru, derin uzay görevleri için geliştirildi.

    NASA, devrimsel motorunu test etti

    RDRE, patlama olarak bilinen süpersonik yanma olgusunu kullanarak itme gücü üretmesiyle geleneksel bir roket motorundan farklılaşıyor. Bu tasarım, günümüzün tahrik sistemlerinden daha az yakıt kullanırken daha fazla güç üretiyor ve hem insanlı iniş araçlarına hem de gezegenler arası araçlara -Ay ve Mars gibi derin uzay hedeflerine- güç sağlama potansiyeline sahip. 

    NASA'nın RDRE testi, ajansın geliştirdiği GRCop-42 adlı bir bakır alaşımından yapılmış 3D baskılı parçaları içeriyordu. Test sırasında roketin, patlamanın ürettiği yüksek sıcaklıklara ve basınçlara dayandığı ve neredeyse bir dakika boyunca 4.000 librenin (1.814 kilogram) üzerinde itme kuvveti üretebildiği belirtiliyor.

    NASA, RDRE’nin bu başarılı testinin ardından bir adım daha ileri gideceğini belirtiyor. NASA, ikinci bir test ile geliştirilen devrimsel tahrik sisteminin geleneksel sıvı roket motorlarına göre ne gibi bir avantaj sağlayabileceğini inceleyecek. Gelecekteki testte ayrıca tamamen yeniden kullanılabilir 10.000 librelik (4.536 kilogram) RDRE motoru kullanılacak. Bu arada NASA, halihazırda birden fazla roket teknolojisi üzerinde çalışıyor ve uzay yolculuğu için daha verimli araçlar geliştiriyor.

    Kaynakça https://www.nasa.gov/centers/marshall/feature/nasa-validates-revolutionary-propulsion-design-for-deep-space-missions https://gizmodo.com/nasa-validates-propulsion-technology-deep-space-1850036531
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 13 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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