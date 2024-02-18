ASML, çipleri daha da küçültmeye kararlı: Hyper-NA litografi makinelerini araştırıyor

ASML, gelecek nesil çiplere güç sağlamak için hyper-NA litografi araçlarını araştırdığını belirtiyor. ASML'nin baş teknoloji sorumlusu Martin van den Brink, ASML'nin 2023 Yıllık Raporunda, 0,7'den daha yüksek sayısal açıklığa (NA) sahip hyper-NA teknolojisinin kesinlikle 2030 civarında daha görünür hale geleceğini belirtti.
ASML'nin mevcut EUV araçları, 0,33 NA optiğe sahip ve 13,5 nm'lik kritik boyuta (CD) ulaşabilen low-NA modellerinden oluşuyor. Bu araç ile, tek desenleme (patterning) kullanılarak minimum 26 nm'lik bir metal aralığına sahip transistörler üretilebiliyor. Bu boyutlar 4nm/5nm sınıfı üretim süreçleri için yeterli. Ancak, 3nm süreci için 21-24nm aralıklara ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle TSMC'nin N3B üretim süreci, mümkün olan en küçük aralıkları basmak için Low-NA EUV çift desenlemeyi kullanacak şekilde tasarlandı. Ancak bu yaklaşımın çok pahalı olduğu belirtiliyor.
0,55 NA optiğe sahip yeni nesil high-NA EUV sistemleri, 3 nm'nin ötesindeki düğümler için faydalı olacak. High NA ile 16 nm civarında minimum metal aralığını basmak için gerekli olan 8 nm CD'ye ulaşılabilecek. 1 nm'ye kadar bu makinelerle üretim yapılabileceği tahmin ediliyor.
1 nm ve ötesi için daha gelişmiş litografi cihazlarına ihtiyaç duyulacak
Ancak metal aralıkları 1 nm'nin ötesinde daha da küçülecek, bu nedenle endüstrinin ASML'nin high-NA cihazlarından daha karmaşık araçlara ihtiyacı olacak. Bu bizi daha da yüksek sayısal açıklığa sahip projeksiyon optiklerine sahip hyper-NA araçlarına götürüyor. ASML'nin CTO'su Martin van den Brink, Bits & Chips ile yaptığı röportajda hyper-NA teknolojisinin uygulanabilirliğinin araştırıldığını doğruladı. Ancak henüz nihai bir karar verilmiş değil.
Projeksiyon optiklerinin sayısal açıklığının arttırılması, litografi araçlarının tasarımında önemli değişiklikler içeren maliyetli bir süreç. ASML'nin, low-NA EUV Twinscan NXE makinesinin maliyetinin konfigürasyona bağlı olarak 183 milyon dolardan yüksek olduğu belirtiliyor. High-NA EUV Twinscan EXE aracının ise konfigürasyona bağlı olarak 380 milyon dolardan fazla fiyata sahip olduğu tahmin ediliyor. Hyper-NA'nın maliyeti bundan daha fazla olacaktır, dolayısıyla ASML'nin iki soruyu yanıtlaması gerekiyor: teknolojik olarak yapılıp yapılamayacağı ve önde gelen çip üreticileri için ekonomik olarak uygun olup olmayacağı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.