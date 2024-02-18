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    ASML, çipleri daha da küçültmeye kararlı: Hyper-NA litografi makinelerini araştırıyor

    ASML, gelecek nesil çiplere güç sağlamak için hyper-NA EUV litografi araçlarını araştırdığını belirtiyor. Bu makinelerle 1 nm altı çip üretimi mümkün olabilecek.
    ASML, daha gelişmiş çip üretim araçlarını araştırıyor Tam Boyutta Gör
    Transistör boyutlarının küçültülmesi, çip performansının artırılması açısından kritik öneme sahip. Bu nedenle yarı iletken endüstrisi, transistörleri küçültmenin yollarını aramaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda çip üreticileri, ASML'nin en son high-NA aşırı ultraviyole (EUV) litografi araçlarını benimsemeye hazırlanıyor. Bu sayede 3nm ve altı üretim süreçleri mümkün olabilecek. Peki ya daha sonra?

    ASML, gelecek nesil çiplere güç sağlamak için hyper-NA litografi araçlarını araştırdığını belirtiyor. ASML'nin baş teknoloji sorumlusu Martin van den Brink, ASML'nin 2023 Yıllık Raporunda, 0,7'den daha yüksek sayısal açıklığa (NA) sahip hyper-NA teknolojisinin kesinlikle 2030 civarında daha görünür hale geleceğini belirtti.

    ASML'nin mevcut EUV araçları, 0,33 NA optiğe sahip ve 13,5 nm'lik kritik boyuta (CD) ulaşabilen low-NA modellerinden oluşuyor. Bu araç ile, tek desenleme (patterning) kullanılarak minimum 26 nm'lik bir metal aralığına sahip transistörler üretilebiliyor. Bu boyutlar 4nm/5nm sınıfı üretim süreçleri için yeterli. Ancak, 3nm süreci için 21-24nm aralıklara ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle TSMC'nin N3B üretim süreci, mümkün olan en küçük aralıkları basmak için Low-NA EUV çift desenlemeyi kullanacak şekilde tasarlandı. Ancak bu yaklaşımın çok pahalı olduğu belirtiliyor.

    0,55 NA optiğe sahip yeni nesil high-NA EUV sistemleri, 3 nm'nin ötesindeki düğümler için faydalı olacak. High NA ile 16 nm civarında minimum metal aralığını basmak için gerekli olan 8 nm CD'ye ulaşılabilecek. 1 nm'ye kadar bu makinelerle üretim yapılabileceği tahmin ediliyor. 

    1 nm ve ötesi için daha gelişmiş litografi cihazlarına ihtiyaç duyulacak

    Ancak metal aralıkları 1 nm'nin ötesinde daha da küçülecek, bu nedenle endüstrinin ASML'nin high-NA cihazlarından daha karmaşık araçlara ihtiyacı olacak. Bu bizi daha da yüksek sayısal açıklığa sahip projeksiyon optiklerine sahip hyper-NA araçlarına götürüyor. ASML'nin CTO'su Martin van den Brink, Bits & Chips ile yaptığı röportajda hyper-NA teknolojisinin uygulanabilirliğinin araştırıldığını doğruladı. Ancak henüz nihai bir karar verilmiş değil.

    Projeksiyon optiklerinin sayısal açıklığının arttırılması, litografi araçlarının tasarımında önemli değişiklikler içeren maliyetli bir süreç. ASML'nin, low-NA EUV Twinscan NXE makinesinin maliyetinin konfigürasyona bağlı olarak 183 milyon dolardan yüksek olduğu belirtiliyor. High-NA EUV Twinscan EXE aracının ise konfigürasyona bağlı olarak 380 milyon dolardan fazla fiyata sahip olduğu tahmin ediliyor. Hyper-NA'nın maliyeti bundan daha fazla olacaktır, dolayısıyla ASML'nin iki soruyu yanıtlaması gerekiyor: teknolojik olarak yapılıp yapılamayacağı ve önde gelen çip üreticileri için ekonomik olarak uygun olup olmayacağı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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