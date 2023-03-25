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    Çin'in en pahalı elektrikli otomobili yolda görüntülendi: Land Rover Defender'a benziyor

    Çinli BYD'nin 1.100 beygirlik elektrikli SUV'u Şangay sokaklarında görüntülendi. Land Rover Defender'ı andıran araç satışa sunulduğunda Çin'in en pahalı elektrikli otomobili olacak.
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    Çin'in en pahalı elektrikli otomobili yolda görüntülendi
    Şangay sokaklarından birinde henüz satışa çıkmayan YangWang U8 fotoğraflandı. Land Rover Defender tarzı tasarımıyla dikkat çeken SUV'un, 800.000 yuan (116.500 dolar) başlangıç fiyatıyla Çin'in en pahalı seri üretim elektrikli aracı olması bekleniyor.

    BYD'nin amiral gemisi, siyah üst gövdesiyle kontrast oluşturan metalik gri boyayla karşımıza çıktı. Ön camın üzerinde lidar ve kamera üniteleri görülebilir. Siyah çamurluklar, büyük aynalar, bagaj kapağına yerleştirilmiş stepne ve gömülü kapı kolları diğer göze çarpan tasarım detayları olarak sıralanıyor.

    Çin'in en pahalı elektrikli otomobili yolda görüntülendi

    İç mekanı da ortaya çıktı

    Aracın iç mekanını gözler önüne seren görüntüler de yayınlandı. Fotoğraflarda çok geniş bir dijital gösterge paneli, dikey olarak konumlandırılmış medya ekranı, yan korkulukları olan bir orta konsol ve yan destekli ön koltuklar dikkat çekiyor.

    Çin'in en pahalı elektrikli otomobili yolda görüntülendi
    5.3 metre uzunluğundaki YangWang U8, Ocak ayında iç kısmı gösterilmeden kısmen tanıtılmıştı. İhtişamlı SUV toplam 1.100 beygir güce sahip dört elektrik motoruyla donatıldı. 0'dan 100 km/s hıza üç saniyede ulaşabiliyor. Araç ilk kez Nisan ayının ikinci yarısında Şangay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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