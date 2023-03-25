Çin'in en pahalı elektrikli otomobili yolda görüntülendi: Land Rover Defender'a benziyor

Şangay sokaklarından birinde henüz satışa çıkmayan YangWang U8 fotoğraflandı. Land Rover Defender tarzı tasarımıyla dikkat çeken SUV'un, 800.000 yuan (116.500 dolar) başlangıç fiyatıyla Çin'in en pahalı seri üretim elektrikli aracı olması bekleniyor.

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BYD'nin amiral gemisi, siyah üst gövdesiyle kontrast oluşturan metalik gri boyayla karşımıza çıktı. Ön camın üzerinde lidar ve kamera üniteleri görülebilir. Siyah çamurluklar, büyük aynalar, bagaj kapağına yerleştirilmiş stepne ve gömülü kapı kolları diğer göze çarpan tasarım detayları olarak sıralanıyor.

İç mekanı da ortaya çıktı

Aracın iç mekanını gözler önüne seren görüntüler de yayınlandı. Fotoğraflarda çok geniş bir dijital gösterge paneli, dikey olarak konumlandırılmış medya ekranı, yan korkulukları olan bir orta konsol ve yan destekli ön koltuklar dikkat çekiyor.

5.3 metre uzunluğundaki YangWang U8, Ocak ayında iç kısmı gösterilmeden kısmen tanıtılmıştı. İhtişamlı SUV toplam 1.100 beygir güce sahip dört elektrik motoruyla donatıldı. 0'dan 100 km/s hıza üç saniyede ulaşabiliyor. Araç ilk kez Nisan ayının ikinci yarısında Şangay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak.

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Çin'in en pahalı elektrikli otomobili yolda görüntülendi