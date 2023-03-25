Çin'in en pahalı elektrikli otomobili yolda görüntülendi: Land Rover Defender'a benziyor

BYD'nin amiral gemisi, siyah üst gövdesiyle kontrast oluşturan metalik gri boyayla karşımıza çıktı. Ön camın üzerinde lidar ve kamera üniteleri görülebilir. Siyah çamurluklar, büyük aynalar, bagaj kapağına yerleştirilmiş stepne ve gömülü kapı kolları diğer göze çarpan tasarım detayları olarak sıralanıyor.
İç mekanı da ortaya çıktı
Aracın iç mekanını gözler önüne seren görüntüler de yayınlandı. Fotoğraflarda çok geniş bir dijital gösterge paneli, dikey olarak konumlandırılmış medya ekranı, yan korkulukları olan bir orta konsol ve yan destekli ön koltuklar dikkat çekiyor.
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)