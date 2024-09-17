Çin yonga üretiminde 15 yıl geride

Çin biraz geriden geliyor
Çin Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan DUV döküm ekipmanının dokümanları Batılı yayınlar tarafından didik didik inceleniyor. İlk izlenimlere göre 20 yıldır sektörde kullanılan Argon Florid döküm makinesi söz konusu.
193nm ışık dalga boyunda 65nm çözünürlükte plaka dökebilen DUV cihazının 2009 yılındaki ASML döküm makineleri ile eşdeğer olduğu belirtiliyor. Firmanın o yılda kullanılan TWINSCAN XT:1460K döküm cihazı 65nm çözünürlüğün biraz daha altındaydı ancak Çin’in 8nm kaplama teknolojisine karşın 2.5nm kaplama teknolojisi ile halen avantajlı durumda.
Görünüşe göre Çin’in alması gereken daha çok yol var ancak hükümetin her zaman bir yolunu bularak yonga üretimini sekteye uğratmamaya çalıştığı bariz bir şekilde görülüyor. Aradaki 15 yıllık farkın kapanması çok da uzun sürmeyecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...