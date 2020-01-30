Realme C3'ün teknik özellikleri belli oldu

Çinli teknoloji şirketi Realme, 5 Şubat tarihinde yapacağı Realme C3 lansmanına hazırlanırken, e-ticaret şirketi Flipkart'ın sitesinde akıllı telefonun tüm özellikleri yayınlandı bile.

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İki varyatla satışa çıkacak

Realme C3'ün, yakın zamanda duyurulan Helio G70 yonga setine sahip olacağı ve 3GB / 32GB - 4GB / 64GB olmak üzere iki varyantta satışa sunulacağı belirtiliyor. Cihazda ayrıca daha fazla depolama alanı için microSD kart yuvası da mevcut olacak. Buna ek olarak akıllı telefonun 6.5 inçlik su damlası çentikli ekranı olacağını da belirtelim. Flipkart sitesinde ekran çözünürlüğü belli değil ancak HD+ olması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Realme C3, arka panelinde 12MP ana sensör olmak üzere çift kamera kurulumuyla gelecek. 2MP'lik ikinci kameranın ise Realme C serisi akıllı telefonlarda olduğu gibi derinlik sensörü veya makro lensi olabileceği söyleniyor. Flipkart'ta ayrıca cihazın 5.000 mAh pil kapasitesi ile geleceği belirtilmiş. Şirkete göre ciahz 30 gün bekleme, 43.9 saat çağrı, 19.4 saat müzik akışı, 20.8 saat YouTube veya 10.6 saat PUBG Mobile süresi sunacak. Cihazın fiyatı konusunda ise şimdilik net bir bilgi mevcut değil.

https://www.flipkart.com/realme-c3-aej1d8-67vi3-store

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