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Çin‘de bir mahkeme NFT için yasalarla korunması gereken çevrimiçi sanal mülkiyet tanımı yaptı. Mahkeme, NFT’lerin yasal niteliklerini doğrulamak zorunda olduğu bir davada, NFT’lerin “sanal mülk kategorisine ait dijital varlıklar” olduğunu söyledi.

Çin‘in Hangzhou mahkemesi, NFT konusunda olumlu bir adım attı. NFT hakkında mahkeme, değer, nadirlik, kontrol edilebilirlik ve ticarete elverişlilik özelliklerine sahip olduğuna karar verdi. Ayrıca mahkeme, bu özelliklerin yasalar yoluyla korunması gerektiğinin altını çizdi.

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Mahkeme, bir dava için NFT koleksiyonlarının yasal niteliklerinin teyit edilmesi gerektiğine karar verdi. Bu kararın ardından mahkeme, Çin yasalarının NFT koleksiyonları hakkında yasal nitelikleri açıkça şart koşmadığını belirtti.

Ayrıca hatırlatmak gerekirse Çin, kripto yasağıyla, fiat parayla ödenen kripto olmayan NFT‘lerin dağıtımını desteklemek için hükümet destekli bir blockchain projesiyle NFT’leri kriptodan ayırmaya çalıştı.

Son olarak mahkeme, NFT teknolojisinin blockchain ile desteklenen benzersiz dijital varlıklar olduğunu teyit etti. Ayrıca, koleksiyonların fikri mülkiyet haklarına sahip olduğunu da dile getirdi.

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Çin mahkemesi, NFT için sanal mülk tanımı yaptı