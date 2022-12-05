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    Anlık Bildirim

    Çin mahkemesi, NFT için "sanal mülk" tanımı yaptı

    NFT'ler dijital bir varlık olsa da yasal açıdan hangi başlık altında değerlendirileceği konusunda belirsizlikler sürüyor. Çin'de bir mahkeme, NFT'ler için sanal mülkiyet tanımı yaptı.
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    Çin mahkemesi, NFT için sanal mülk tanımı yaptı Tam Boyutta Gör

    Çin‘de bir mahkeme NFT için yasalarla korunması gereken çevrimiçi sanal mülkiyet tanımı yaptı. Mahkeme, NFT’lerin yasal niteliklerini doğrulamak zorunda olduğu bir davada, NFT’lerin “sanal mülk kategorisine ait dijital varlıklar” olduğunu söyledi.

    Çin‘in Hangzhou mahkemesi, NFT konusunda olumlu bir adım attı. NFT hakkında mahkeme, değer, nadirlik, kontrol edilebilirlik ve ticarete elverişlilik özelliklerine sahip olduğuna karar verdi. Ayrıca mahkeme, bu özelliklerin yasalar yoluyla korunması gerektiğinin altını çizdi.

    Mahkeme, bir dava için NFT koleksiyonlarının yasal niteliklerinin teyit edilmesi gerektiğine karar verdi. Bu kararın ardından mahkeme, Çin yasalarının NFT koleksiyonları hakkında yasal nitelikleri açıkça şart koşmadığını belirtti. 

    Ayrıca hatırlatmak gerekirse Çin, kripto yasağıyla, fiat parayla ödenen kripto olmayan NFT‘lerin dağıtımını desteklemek için hükümet destekli bir blockchain projesiyle NFT’leri kriptodan ayırmaya çalıştı.

    Son olarak mahkeme, NFT teknolojisinin blockchain ile desteklenen benzersiz dijital varlıklar olduğunu teyit etti. Ayrıca, koleksiyonların fikri mülkiyet haklarına sahip olduğunu da dile getirdi.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 8 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 12 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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