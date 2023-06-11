En büyük oyun pazarı Çin’i durgunluk vurdu

Tam Boyutta Gör Oyun sektörünün en büyük pazarı olma ünvanını elinde bulunduran Çin yaşanan durgunluklardan nasibini alıyor. 2022 yılında önemli bir büyüme yaşayan Çin oyun pazarı 2023 yılında aynı başarıyı gösteremedi.

Çin’in devasa oyun pazarı

Yapılan pazar analizlerine göre Çin oyun pazarı 2022 yılında 45.5 milyar dolar gelir elde etti. Bunda Tencent ve NetEase gibi devlerin etkisi büyük. Çin’in yerli oyun firmaları global mobil oyun gelirlerinin yüzde 47’sine, PC oyun gelirlerinin de yüzde 39’una hâkim durumda.

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Ülke 2023 yılında ise biraz frene basıyor. Tahmini rakamlara göre PC oyun gelirleri 14.5 milyar dolarda kalırken mobil oyun gelirleri 32.3 milyar dolar, konsol gelirleri de 2.38 milyar dolar olarak gerçekleşiyor. Bu dönemde oyuncu sayısında ya azalma ya da düz çizgi olması bekleniyor.

Çin’in asıl patlaması ise 2027 yılında olacak. Bu dönemde ülkenin 57 milyar dolar gelir üretmesi bekleniyor. Özellikle mobil oyun gelirleri yüzde 20 civarında artış yaşayacakken PC ve konsol gelirleri de yüzde 10 civarında yükselecek. Bu dönemde oyuncu sayılarının da 730 milyona yükselmesi bekleniyor.

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Çin oyun pazarı frene bastı