En büyük oyun pazarı Çin’i durgunluk vurdu

Çin’in devasa oyun pazarı
Yapılan pazar analizlerine göre Çin oyun pazarı 2022 yılında 45.5 milyar dolar gelir elde etti. Bunda Tencent ve NetEase gibi devlerin etkisi büyük. Çin’in yerli oyun firmaları global mobil oyun gelirlerinin yüzde 47’sine, PC oyun gelirlerinin de yüzde 39’una hâkim durumda.
Ülke 2023 yılında ise biraz frene basıyor. Tahmini rakamlara göre PC oyun gelirleri 14.5 milyar dolarda kalırken mobil oyun gelirleri 32.3 milyar dolar, konsol gelirleri de 2.38 milyar dolar olarak gerçekleşiyor. Bu dönemde oyuncu sayısında ya azalma ya da düz çizgi olması bekleniyor.
Çin’in asıl patlaması ise 2027 yılında olacak. Bu dönemde ülkenin 57 milyar dolar gelir üretmesi bekleniyor. Özellikle mobil oyun gelirleri yüzde 20 civarında artış yaşayacakken PC ve konsol gelirleri de yüzde 10 civarında yükselecek. Bu dönemde oyuncu sayılarının da 730 milyona yükselmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi