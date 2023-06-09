Satranç tahtasında devrim

GoChess satranç tahtası
GoChess adıyla duyurulan proje dünyanın ilk gerçekçi ve yapay zekâ destekli robotik satranç tahtası olduğu iddiasında. Dışarıdan bakıldığında geleneksel satranç tahtalarından bir farkı yok ve standart oyun tecrübesi sunuyor.
Asıl yeteneği ise uygulamaya bağlandığında ortaya çıkıyor. Tahtanın altında yer alan mıknatıslı robot yapılacak hamleye göre taşları karolara sürüklüyor. Bu sayede ister karşınızda bir rakiple isterseniz da internet üzerinden rakiplerle fiziksel tahta üzerinde oynayabiliyorsunuz. Maç bitimi tüm taşlar yeniden başlangıç karolarına geri geliyor.
Chess.com ve Lichess ile uyumlu olan tahta hamlelerinizi öğrenerek bir hamle sonrası için size tahta üzerinde aydınlatma yaparak yol gösteriyor. Ayrıca sıfırdan satranç da öğretiyor. 200$ bağış karşılığı satın alınan proje gelecek yıl piyasada olacak. Girişimin ayrıca akıllı bir rubik küpü ve akıllı zarı da piyasada bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi