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    Rekor kuraklık Çinli yetkilileri su altyapısı için 250 milyar dolar harcamaya ikna etti

    Çin, sıcaklık ve yağış eksikliğinin bu yılki tarımsal üretimin %20'sini etkileyeceğinden korkuyor. Yetkililer yaşanan rekor kuraklığın ardından su altyapısı için 250 milyar dolar harcama kararı aldı.
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    Çin su altyapısı için 250 milyar dolar harcayacak
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    Çin hükümeti ülkenin güneybatısının 2022 yazında uzun süreli sıcak hava dalgası ve kuraklıktan ağır bir şekilde etkilenmesinin ardından su altyapısını geliştirmek için 25 büyük projeye 1.7 trilyon yuan (246 milyar dolar) tahsis etmeye karar verdi.

    Orta Çin'in Hubei eyaleti, 2025 yılına kadar 176 milyar yuan (25.5 milyar dolar) harcanacak 18 dev su projesinin inşaatına şimdiden başladı. Geçen ay Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaleti toplam 211 milyar yuan (30.5 milyar dolar) yatırımla dört büyük su depolama projesi üzerinde çalışmaya başladı.

    Çin su altyapısı için 250 milyar dolar harcayacak
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    Tarımsal üretim konusunda endişe var

    Çin'in kişi başına düşen su rezervi dünya ortalamasının sadece dörtte biri kadar olmakla birlikte, yetkililer düşük yağışların yaklaşan sonbahar hasadı üzerindeki etkisinden de endişe duyuyor. Bazı uzmanlar kuraklığın ülkedeki tarımsal üretimin %20'sini etkileyebileceği görüşünde.

    Çin aynı zamanda Yangtze nehrinin sularını daha kurak kuzey bölgesine kanalize etmek için doğu ve orta Çin'de kanalları bulunan iddialı bir Güney-Kuzey Su Aktarma Projesi de yürütüyor.

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