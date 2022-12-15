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    Çin, ulusal güvenlik endişesi nedeniyle Rusya’ya çip satışını yasakladı

    Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra pek çok ülke ve firma Rusya’ya çip, işlemci ve elektronik satışını durdurmuştu. Şimdi bunlara ulusal güvenlik endişesi nedeniyle Çin de katılıyor.
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    Çin, ulusal güvenlik nedeniyle Rusya’ya çip satışını yasakladı Tam Boyutta Gör

    Rusya, Ukrayna'yı işgalinden sonra ülkeye başlatılan çeşitli ve kapsamlı yaptırımlarla karşılaşmıştı. Bu yaptırımlara şimdi de Çin eklenmiş durumda. Aktarılanlara göre Çin, almış olduğu karar ile Rusya’ya ülkede üretilen işlemcilerin ihracatını yasaklamış durumda.

    Halihazırda Advanced Micro Devices (AMD), Intel Corporation ve Nvidia Corporation dahil olmak üzere ABD menşeili çip şirketlerinin, Amerika'nın ülkeye yönelik yaptırımlarının ardından Rusya'daki satışlarını durdurmuş durumda. Bilindiği üzere Rusya, Ukrayna işgalinden sonra yarı iletken gereksinimlerini karşılamakta son derece zorluk yaşıyor ve ihtiyacının büyük bir kısmını Çin’den sağlıyordu.

    ABD yaptırımları etkili oldu

    Rusya’nın işgalinin hemen ardından gelen ABD yaptırımları, Rusya’ya veya herhangi bir Rus kuruluşuna olan teknoloji akışını engellemişti. ABD’nin yaptırımları daha sonrasında Çin yarı iletken endüstrisini kapsayacak şekilde genişlemişti.

    Sonuç olarak Çin, Rusya sınırından geçebilecek teknoloji ürünlerini sınırlama konusunda ABD'ye katılmış gibi görünüyor. Kommersant'tan gelen rapora göre, Çin hükümeti yerel olarak üretilen Loongson çiplerinin Rusya'ya tedariğini durdurma kararı aldı. Bu çipler şu anda Çin'de üretilen en gelişmiş çipler arasında yer alıyor.

    Öte yandan Loongso her ne kadar Çin'in en gelişmiş işlemcilerini üretiyor olsa da hem ABD yaptırımları hem de genel olarak teknoloji açısından AMD ve Intel gibi rakiplerinin gerisinde ve halen daha 12nm sürecinde bulunuyor. Belirtilenlere göre Loongson'un yeni 6000 serisi yongalar AMD'nin Zen 3 işlemcileri seviyesinde bir performansa sahip. Kommersant ayrıca Loongson ürünlerinin Rusya'da test edildiğini ve gereklilikleri karşıladığını bildiriyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 22 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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