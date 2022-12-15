Çin, ulusal güvenlik endişesi nedeniyle Rusya’ya çip satışını yasakladı

Tam Boyutta Gör

Rusya, Ukrayna'yı işgalinden sonra ülkeye başlatılan çeşitli ve kapsamlı yaptırımlarla karşılaşmıştı. Bu yaptırımlara şimdi de Çin eklenmiş durumda. Aktarılanlara göre Çin, almış olduğu karar ile Rusya’ya ülkede üretilen işlemcilerin ihracatını yasaklamış durumda.

Halihazırda Advanced Micro Devices (AMD), Intel Corporation ve Nvidia Corporation dahil olmak üzere ABD menşeili çip şirketlerinin, Amerika'nın ülkeye yönelik yaptırımlarının ardından Rusya'daki satışlarını durdurmuş durumda. Bilindiği üzere Rusya, Ukrayna işgalinden sonra yarı iletken gereksinimlerini karşılamakta son derece zorluk yaşıyor ve ihtiyacının büyük bir kısmını Çin’den sağlıyordu.

ABD yaptırımları etkili oldu

Rusya’nın işgalinin hemen ardından gelen ABD yaptırımları, Rusya’ya veya herhangi bir Rus kuruluşuna olan teknoloji akışını engellemişti. ABD’nin yaptırımları daha sonrasında Çin yarı iletken endüstrisini kapsayacak şekilde genişlemişti.

Çin'den ABD'ye yanıt: 143 milyar dolarlık çip paketi hazırlanıyor 18 sa. önce eklendi

Sonuç olarak Çin, Rusya sınırından geçebilecek teknoloji ürünlerini sınırlama konusunda ABD'ye katılmış gibi görünüyor. Kommersant'tan gelen rapora göre, Çin hükümeti yerel olarak üretilen Loongson çiplerinin Rusya'ya tedariğini durdurma kararı aldı. Bu çipler şu anda Çin'de üretilen en gelişmiş çipler arasında yer alıyor.

Öte yandan Loongso her ne kadar Çin'in en gelişmiş işlemcilerini üretiyor olsa da hem ABD yaptırımları hem de genel olarak teknoloji açısından AMD ve Intel gibi rakiplerinin gerisinde ve halen daha 12nm sürecinde bulunuyor. Belirtilenlere göre Loongson'un yeni 6000 serisi yongalar AMD'nin Zen 3 işlemcileri seviyesinde bir performansa sahip. Kommersant ayrıca Loongson ürünlerinin Rusya'da test edildiğini ve gereklilikleri karşıladığını bildiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Çin, ulusal güvenlik nedeniyle Rusya’ya çip satışını yasakladı