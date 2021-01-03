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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin uzayda vites yükseltiyor: Dev uzay istasyonu 2021'de fırlatılacak

    Çin'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na rakip olarak hazırladığı Tiangong-3'ün ana modülü bu yıl yörüngeye fırlatılıyor. Ana modül fırlatıldıktan hemen sonra insanlı testler de başlayacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    10

    Çin uzayda vites yükseltiyor: Dev uzay istasyonu 2021'de fırlatılacak
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    Uzay araştırmalarına yaptığı yatırımlarla son zamanlarda sıkça gündeme gelen Çin, uzun bir süredir çalışmalarını yürüttüğü yeni uzay istasyonu için artık son aşamaya geldi. Yerel haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Tiangong-3 (Gök Sarayı 3) isimli yeni uzay istasyonunun ana modülü önümüzdeki ilkbahar aylarında yörüngeye fırlatılacak.

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Çin insanlı uzay programları başkanı Zhou Jianping, Tiangong-3 ana modülü üzerindeki testlerin tamamlandığını ve artık fırlatma öncesinde son hazırlıkların yapıldığını söyledi. Zhou Jianping ayrıca Tiangong-3'te görev yapacak olan taykonotların da şu anda eğitim sürecinde bulunduklarını belirtti.

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    Zhou Jianping,"Ana modülün fırlatılmasından sonra Tianzhou-2 ve Shenzhou-12 isimli iki görev planlıyoruz. Tianzhou-2 insansız bir kargo görevi olacak. Shenzhou-12 ise mürettebatlı bir görev olacak." ifadelerini kullandı. İki görev için henüz net tarihler verilmedi.

    Tiangong 3 uzay istasyonu modüler bir tasarıma sahip. Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi bir ana modül (core module) ve iki deneysel modüllerden (experimental modules) oluşuyor. Çin uzay ajansı, deneysel modüllerin de önümüzdeki yıl yörüngeye fırlatılacağını söyledi. Böylece 2022'de Tiangong-3 her şeyiyle tamamlanmış olacak. 

    Çin uzayda vites yükseltiyor: Dev uzay istasyonu 2021'de fırlatılacak
    Tam Boyutta Gör

    Tiangong 3 modüler bir yapıya sahip olduğu için istenildiği takdirde ilerleyen zamanlarda ekstra parçalar da istasyona eklenebilecek. Örneğin yine Çin'in geliştirdiği, Hubble'dan 300 kat daha güçlü olacağı söylenen bir uzay teleskobu Tiangong 3'e kenetlenebilecek.

    Çin, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesine dahil olmadığı için çok uzun bir süre insanlı uzay görevlerinde pek aktif olamamıştı. Bu anlamda Tiangong 3'ün Çin'in uzay araştırmaları tarihinde çok önemli bir yeri olacak. Çin ayrıca Tiangong 3 için uluslararası ortaklık yapmaya hazır olduklarını ve gerekli anlaşmaların yapılması durumunda diğer ülkelerin de uzay istasyonuna astronot gönderebileceğini söylemişti. Bu anlamda ISS'e bir rakip oluşturma hedefi de var.

    Tiangong 3'te kullanılan teknolojilerin önemli bir çoğunluğu daha önce Tiangong-1 ve Tiangong-2 mini-istasyonlarda test edilmişti. 2011'de fırlatılan Tiangong-1 2018'de; 2016'da fırlatılan Tiangong-2 ise 2019'da Dünya'ya düşmüştü. İki mini-istasyon toplamda 5 taykonoto ev sahipliği yapdı.



    Kaynakça https://news.cgtn.com/news/2020-12-25/China-to-launch-core-module-of-its-space-station-in-coming-Spring-Ww32rJi41i/index.html http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/25/c_139618884.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Feyzuli 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Trump haklıydı. "Ben gidersem Çince öğrenmek zorunda kalacaksınız."
    Yanıtla +26
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    CMFT 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İki uzay istasyonu karşı karşıya geldiğinde dürbünle karşıyı röntlerken göz göze gelip el hareketi çekmek...
    Yanıtla +9
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    muhammedbolat66 (Muhammed Bolat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İngilizce'ye tamamım ama Çince olmaz aga...
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    sabe (Sasa ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizde dev benzin istasyonu fırlatarak cevap veririz.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu Çinlileri tanımasam "dünya için çok faydalı işler yapıyorlar,ilerde de yapacaklar" dicem ama. Tehlike büyük bence.
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    Askaparta 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Salacan alien'ı.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şunun geliştirme ve üretim grubunda çalışmak vardı..
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    231407 (Barış Özdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Nerde bizde böyle projeler
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    serkanky (Serkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uzayda vites var mı, varsa ne işe yarar?
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    SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    abd hirosima ya atom bombası atınca, japonyanin çini işgali de bitmiş oldu. abd kendi ayağına sıkmış oldu. çinin geleceğin süper devleti olacağı artık ortada. şimdi kara kara düşünüyordur bu çinle nasıl mücadele edeceğim diye. atmayacaktin o atom bombasını , şimdi çin yoktu. kendin ettin kendin buldun.
    2 Yanıt Yanıtla
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    TIGERSHARK 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    O zamanda çinin yerini japonya alırdı :)
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    fotifoti (foti ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    Abd girmesi rusya giriyordu. kore gibi kuzey-güney japonya olurdu. Japonyanın maçı kaybetmesinin bombayla ilgisi yok.o kapanış kısmı. Daha çok midwayde kaybetti caponya. Nanking de tam bi vahşet yaşatmışlar. Caponlar da az şey değiller
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    adamlar seri çalışıyorlar...
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bi kaç nesil sonra herkes Çince öğrenmek zorunda kalacak, bizlerin ingilizce öğrenmek zorunda kalması gibi
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    Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umarım bu da düşmez :D
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    HABERİN ETİKETLERİ
    tiangong-3, uzay araştırmaları ve
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