Çin uzayda vites yükseltiyor: Dev uzay istasyonu 2021'de fırlatılacak

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Uzay araştırmalarına yaptığı yatırımlarla son zamanlarda sıkça gündeme gelen Çin, uzun bir süredir çalışmalarını yürüttüğü yeni uzay istasyonu için artık son aşamaya geldi. Yerel haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Tiangong-3 (Gök Sarayı 3) isimli yeni uzay istasyonunun ana modülü önümüzdeki ilkbahar aylarında yörüngeye fırlatılacak.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Çin insanlı uzay programları başkanı Zhou Jianping, Tiangong-3 ana modülü üzerindeki testlerin tamamlandığını ve artık fırlatma öncesinde son hazırlıkların yapıldığını söyledi. Zhou Jianping ayrıca Tiangong-3'te görev yapacak olan taykonotların da şu anda eğitim sürecinde bulunduklarını belirtti.

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Zhou Jianping,"Ana modülün fırlatılmasından sonra Tianzhou-2 ve Shenzhou-12 isimli iki görev planlıyoruz. Tianzhou-2 insansız bir kargo görevi olacak. Shenzhou-12 ise mürettebatlı bir görev olacak." ifadelerini kullandı. İki görev için henüz net tarihler verilmedi.

Tiangong 3 uzay istasyonu modüler bir tasarıma sahip. Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi bir ana modül (core module) ve iki deneysel modüllerden (experimental modules) oluşuyor. Çin uzay ajansı, deneysel modüllerin de önümüzdeki yıl yörüngeye fırlatılacağını söyledi. Böylece 2022'de Tiangong-3 her şeyiyle tamamlanmış olacak.

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Tiangong 3 modüler bir yapıya sahip olduğu için istenildiği takdirde ilerleyen zamanlarda ekstra parçalar da istasyona eklenebilecek. Örneğin yine Çin'in geliştirdiği, Hubble'dan 300 kat daha güçlü olacağı söylenen bir uzay teleskobu Tiangong 3'e kenetlenebilecek.

Çin, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesine dahil olmadığı için çok uzun bir süre insanlı uzay görevlerinde pek aktif olamamıştı. Bu anlamda Tiangong 3'ün Çin'in uzay araştırmaları tarihinde çok önemli bir yeri olacak. Çin ayrıca Tiangong 3 için uluslararası ortaklık yapmaya hazır olduklarını ve gerekli anlaşmaların yapılması durumunda diğer ülkelerin de uzay istasyonuna astronot gönderebileceğini söylemişti. Bu anlamda ISS'e bir rakip oluşturma hedefi de var.

Tiangong 3'te kullanılan teknolojilerin önemli bir çoğunluğu daha önce Tiangong-1 ve Tiangong-2 mini-istasyonlarda test edilmişti. 2011'de fırlatılan Tiangong-1 2018'de; 2016'da fırlatılan Tiangong-2 ise 2019'da Dünya'ya düşmüştü. İki mini-istasyon toplamda 5 taykonoto ev sahipliği yapdı.

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