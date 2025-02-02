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    Çin yapımı Nezha 2, gişe rakamlarıyla Avengers'ı bile gölgede bırakabilir

    Çin yapımı animasyon filmi Nezha 2, gişede rekorları alt üst ediyor. Çin sineması adına tarihi bir başarıya imza atan film, Avengers ve Star Wars'un bile başaramadığını yapabilir.
    Çin yapımı Nezha 2, gişe rekorlarını alt üst ediyor Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar tek bir ülkede en çok hasılat yapan film Star Wars: The Force Awakens'tı. Onun hemen ardından ise Avengers: Endgame geliyordu. Her iki film de ABD'de neredeyse 1 milyar dolar hasılat yaptı ama günün sonunda her ikisi de 1 milyar doların biraz altında kaldı. O yüzden bugüne kadar tek bir pazarda 1 milyar dolar hasılata ulaşan bir film olmamıştı. Ne var ki bu durum çok yakında değişebilir. Üstelik bunu yapan bir Hollywood yapımı değil bir Çin filmi olacak.

    2019 yapımı animasyon filmi Nezha'nın devam filmi olan Nezha 2 (Çin'deki adıyla Ne Zha 2), bu hafta Çin'de gösterime girdi. İlk film gişede 742 milyon dolar hasılat yaptığı için devam filminden de beklentiler oldukça yüksekti. Ne var ki Nezha 2 o beklentilerin bile üzerine çıktı. Beş günlük Çin yeni yılı tatili sırasında gösterime giren film, daha vizyondaki ilk haftasında Çin'de 430 milyon dolar hasılat yaptı.

    Nezha 2, Tek Bir Ülkede 1 Milyar Dolar Hasılat Yapan İlk Film Olabilir

    Üstelik filmin sonraki haftalarda da salonları doldurmaya devam etmesi bekleniyor. Bu noktada filmin sadece Çin'de 1 milyar dolar hasılat yapması pekâlâ mümkün görünüyor ki bu da Nezha 2'yi tek bir ülkede 1 milyar dolar barajını aşan ilk film yapacaktır.

    Çin filmleri globalde Hollywood yapımları kadar rağbet görmediği için Nezha 2'nin dünya genelindeki hasılatı Avatar ve Avengers gibi filmlerin arkasında kalacaktır. Ancak Çin yapımı bir filmin Avengers ve Star Wars gibi filmlerin bile yapamadığını yapıp kendi ülkesinde 1 milyar doları aşması, Çin sineması adına tarihi bir başarı olacaktır.

    Çin'in klasik eserlerinden Tanrıların Yaratılışı (Fengshen Yanyi)'nin bir uyarlaması olan Nezha serisi, özel güçlerle doğan bir çocuğun diyarı şeytanlardan ve canavarlardan korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

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