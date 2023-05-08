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    Çin, yeni masaüstü işlemcisini tanıttı: İşte ilk bilgiler

    Çin'li üretici PowerLeader, PowerStar P3 olarak adlandırılan yeni masaüstü CPU serisini duyurdu. Peki Çin'de üretilecek yeni işlemciler neler sunacak? İşte ilk bilgiler
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    Çin, yeni masaüstü işlemcisini tanıttı: İşte ilk bilgiler Tam Boyutta Gör
    ABD yaptırımlarının ardından yerel çip üretimini arttırmak için harekete geçen Çin, çip endüstrisinin üzerindeki baskıyı hafifletmek ve engellemeleri azaltmak adına en büyük mali teşvik paketlerinden birini hazırlıyor. Bu bağlamda Çinli üreticilerin yavaş yavaş CPU ve GPU pazarına adım atmaya başladığını görüyoruz. Şimdi bunun yeni bir örneği daha yaşandı. Çin'de sunucu ürünleri ile tanınan PowerLeaderPowerStar P3 isimli yeni masaüstü işlemcilerini tanıttı.

    Çin'in yeni işlemcisi PowerStar P3 neler sunuyor?

    PowerLeader, PowerStarP3'ün özellikle devlet sistemleri, enerji endüstrisi, finans, medikal ve ayrıca oyun gibi masaüstü kullanıcıları için özel olarak tasarlandığını söylüyor. Resmi tanıtım görseline bakıldığında ise, PowerStar P3'ün 3.7GHz temel saat hızına sahip olduğunu görüyoruz. Ancak daha fazla detay henüz paylaşılmadı. Ayrıca yeni işlemcinin, Intel Core i3-10105 ile şaşırtıcı bir benzerlik taşıdığını da belirtelim. 

    Çin, yeni masaüstü işlemcisini tanıttı: İşte ilk bilgiler Tam Boyutta Gör
    Öyle ki, yeni işlemci için kullanılan model numarası P3-01105. Intel tarafında karşımıza çıkan model numarası ise i3-10105. Bu durum, PowerStar P3 yeniden markalanmış bir Intel Core işlemci mi sorusunu gündeme getiriyor. Ancak bunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Yeni duyuruya ek olarak Çinli üretici, küçük form faktörüne sahip P3 işlemcili bir PC modelini de sergiledi. PT620P olarak adlandırılan bu sistemin, Windows işletim sistemini desteklediği belirtiliyor.

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    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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