Çin, yeni masaüstü işlemcisini tanıttı: İşte ilk bilgiler

PowerLeader, PowerStarP3'ün özellikle devlet sistemleri, enerji endüstrisi, finans, medikal ve ayrıca oyun gibi masaüstü kullanıcıları için özel olarak tasarlandığını söylüyor. Resmi tanıtım görseline bakıldığında ise, PowerStar P3'ün 3.7GHz temel saat hızına sahip olduğunu görüyoruz. Ancak daha fazla detay henüz paylaşılmadı. Ayrıca yeni işlemcinin, Intel Core i3-10105 ile şaşırtıcı bir benzerlik taşıdığını da belirtelim.
Yeni duyuruya ek olarak Çinli üretici, küçük form faktörüne sahip P3 işlemcili bir PC modelini de sergiledi. PT620P olarak adlandırılan bu sistemin, Windows işletim sistemini desteklediği belirtiliyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah