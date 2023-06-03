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    Çin, dünyanın yüzeyine 10.000 metre derinliğinde bir delik açıyor

    Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, gezegen yüzeyinin altında ve üstünde yeni sınırlar keşfederken Çinli bilim insanları yerkabuğunda 10.000 metrelik bir delik açmaya başladı.
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    Çin yeryüzünde 10.000 metre derinliğinde bir delik açıyor Tam Boyutta Gör
    Çin, bilimsel araştırmalar yapmak üzere yerkabuğunda 10.000 metre derinliğinde bir delik açmaya başladı. Ülkenin en derini olacak olan sondaj kuyusu, petrol zengini Sincan bölgesinde yer alıyor. Sürecin başladığı gün Çin, aynı zamanda ilk sivil astronotunu Gobi Çölü'nden uzaya gönderdi.

    Yüzeye 10 bin metre delik açılacak

    Çin yeryüzünde 10.000 metre derinliğinde bir delik açıyor Tam Boyutta Gör
    Çin basını, projenin "Çin'in derin dünya araştırmalarında bir dönüm noktasını temsil ettiğini ve gezegenin yüzeyin altındaki derin bölgelerini incelemek için benzeri görülmemiş bir fırsat sağladığını" bildirdi. Söz konusu sondaj kuyusunun ondan fazla kıtasal tabakaya ya da kaya katmanına nüfuz edeceği ve yerkabuğunda 145 milyon yıllık kalıntılar içeren Kretase sisteminin ötesine ulaşacağı belirtiliyor.

    Rapora göre, bilim insanları bu deliği enerji kaynaklarını ve zengin mineralleri ortaya çıkarmak için kullanacak ve Dünya'nın derin bileşimini inceleyecek. Sondaj, ayrıca deprem ve yanardağ patlaması gibi çevresel felaketlerin risklerini değerlendirmek için de kullanılacak. Projeye öncülük eden China National Petroleum Corp. bu sondajın derin yeraltı sondaj teknolojilerini test etmek için de kullanılacağını söylüyor.

    Amaç, enerji ve bilim

    Çin yeryüzünde 10.000 metre derinliğinde bir delik açıyor Tam Boyutta Gör
    2,000 ton ağırlığındaki sondaj makinesinin tasarım derinliği 11,100 metre civarına kadar ulaşabiliyor. Bununla birlikte sondajın 457 gün sürmesi bekleniyor. Çin’in en büyük çölü olan Taklimakan Çölü’nde yer alan sondaj kuyusunun kolay bir kazı olmayacağı zira zemin ortamının sert ve karmaşık yer altı koşullarına ev sahipli yaptığı aktarılıyor. Çin Mühendislik Akademisi'nden bilim adamı Sun Jinsheng, projenin zorluğunu "Sondaj projesinin inşaat zorluğu, iki ince çelik kablo üzerinde giden büyük bir kamyonla karşılaştırılabilir" cümlesiyle ifade ediyor.

    Öte yandan sondaj Sondaj kuyusu Çin'deki en derin kuyu olsa da dünya rekorunu elinde bulundurmayacak. Bu rekor, birkaç yıl önceye kadar 20 yıllık sondajın ardından 1989 yılında 12.262 metre derinliğe ulaşan Rus Kola Superdeep Kuyusu'na aitti. Sıcaklık o derinlikte beklenenin iki katı olan 180 dereceye ulaştığı için çalışmalar 1992 yılında durdurulmak zorunda kalınmış ve tesis üç yıl sonra kapatılmıştı. Bugün itibariyle rekoru sahibi 12,376 metre derinlik ile Rusya'daki Sakhalin-I kuyusuna ait.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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