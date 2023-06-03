Çin, dünyanın yüzeyine 10.000 metre derinliğinde bir delik açıyor

Rapora göre, bilim insanları bu deliği enerji kaynaklarını ve zengin mineralleri ortaya çıkarmak için kullanacak ve Dünya'nın derin bileşimini inceleyecek. Sondaj, ayrıca deprem ve yanardağ patlaması gibi çevresel felaketlerin risklerini değerlendirmek için de kullanılacak. Projeye öncülük eden China National Petroleum Corp. bu sondajın derin yeraltı sondaj teknolojilerini test etmek için de kullanılacağını söylüyor.
Amaç, enerji ve bilim
Öte yandan sondaj Sondaj kuyusu Çin'deki en derin kuyu olsa da dünya rekorunu elinde bulundurmayacak. Bu rekor, birkaç yıl önceye kadar 20 yıllık sondajın ardından 1989 yılında 12.262 metre derinliğe ulaşan Rus Kola Superdeep Kuyusu'na aitti. Sıcaklık o derinlikte beklenenin iki katı olan 180 dereceye ulaştığı için çalışmalar 1992 yılında durdurulmak zorunda kalınmış ve tesis üç yıl sonra kapatılmıştı. Bugün itibariyle rekoru sahibi 12,376 metre derinlik ile Rusya'daki Sakhalin-I kuyusuna ait.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)