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    Cinemaximum sinema salonları açıldı

    Türkiye'de sinema salonları yavaş yavaş açılıyor. Bugün itibariyle Cinemaximum'a bağlı çok sayıda sinema salonu kapılarını açtı. Salonların yüzde 60 kapasitesinde seyirci alınıyor.
    2 hf.
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    Sinema ...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Cinemaximum sinema salonları açıldı
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    Sinemalar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart’ta kapatılan sinema salonlarının yasağı 1 Temmuz itibariyle kalktı. Yasak kalkmasına rağmen salonların çoğu açılmamıştı. Bugün itibariyle Cinemaximum salonları açıldı.

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    Cinemaximum Türkiye’deki yaklaşık 85 lokasyonda gösterime başladı. Gösterimi yapılan filmler arasında sinema yolculuğu koronavirüs nedeniyle yarım kalan filmler ve geçmiş yılların sevilen filmleri bulunuyor. Henüz gösterimde yeni filmler yok ancak 26 Ağustos tarihinde Christopher Nolan’ın TENET filmi gösterime girecek.

    Salonlarda maske takmak zorunlu. Her seans sonrasında salonlar dezenfekte ediliyor. Aralıklı oturma düzeni uygulanıyor. Yüzde 60 kapasitede seyirci alınıyor. Cinemaximum, 20 Ağustos’a kadar bilet alan tüm seyircilere bir orta boy mısır ve bir içecek hediye edeceğini söylüyor.



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    Halilowich (H Y) 2 hf. en beğenilen
    Mısır + kola + korona hediye
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    001ATB (Ahmet Turan) 2 hf.
    Gitmeyin şu soyguncu sinemalara biraz burunları sürtsünde kendilerine gelsinler,bir de mısır hediye ediyorlarmış bak bak şirinliğe bak sen
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    Park Joo-hyun 2 hf.
    Sinema hayatım biteli 5 yıl felan oluyor o dönemden beri hiç gitmedim. Ergenlerin sesleri, çoluk çoçuk rezalet bir ortam filme odaklanamıyorum. Evde mis gibi sinema ortamı kurdum geçen ay aldım Philips Ambilight TV aldım kaliteli bir soundbar bu saatten sonra bilet beleş olsa dahi gitmem hele hele bu korona günleri artmışken kapalı ortama girmek ne bileyim risk her ne kadar sağlam beslensem de o hastane kokusunu çekemem. TENET 2-3 ay sonra 4K versiyonu çıkar dijitalden akarız.
    Sinema hayatım biteli 5 yıl felan oluyor o dönemden beri hiç gitmedim. Ergenlerin sesleri, çoluk çoçuk rezalet bir ortam filme odaklanamıyorum. Evde mis gibi si...
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    Yanıtla +10
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    ne doktoru oldun sen 1 hf. yeni yorumcu
    Ciddi mi bu konu, bilgisi olan var mı? Şu durumda sinema salonu açmak çok riskli değil mi? Neyse giden çıkmaz zaten ama şasırdım.
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    drjacob (... ) 1 hf.
    tam da ihtiyaç olan şeydi
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    kayamtky 1 hf.
    Ev durumu ve bütçesi müsait olanlar için ev sineması diyorum, başka bir şey demiyorum.
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    V4LKyR 2 hf.
    Vakalar ayyuka çıktı fakat sinemalar açılıyor... Çok ilginç.

    En son artık "saldım çayıra mevlam kayıra" anlayışı hakim olabilir.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    fatihburak95 (Fatih Burak Şenay) 1 hf. V4LKyR
    Ya da bir takım sinemacı abilerimiz aç kalmasın(?) Diye öyle uygun görülmüş ilabilir
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    MarjinaL_Kedi (Mehmet Sürgün) 2 hf.
    Hastalık var deniyor mısır veriyor hastalığımı hortlakcaklar maske ver kolonya ver dezenfaktan ver
    Yanıtla +2
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    aniceman (aniceman ) 2 hf.
    Maske zorunlu deyip, mısır hediye etmek de hangi akıl seviyesinin ürünü merak ettim... Aferin size!
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    ARTAGON99 (SERKAN SÖZER) 1 hf. aniceman
    sen olayı bilmiyorsun, maskeyi takmadan önce mısırları maskenin aldığı kadar doldurup öyle takıyorsun maskeyi. maskenin içinden ne yiyebilirsen artık :D
    Yanıtla +2
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    Bloodin 2 hf.
    Aferin aferin açın, resmen devletler asıl istediklerini yapmaya başladılar tüm dünyada: Bağımlı yaşlı nüfustan ve kronik hastalığı olanlardan kurtulmak için kontrollü yayılma...
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    FreeRun 2 hf.
    ateş ölçümü de yapsınlar, yahu her gün 1000 vaka çıkıyor şaka mı bu
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    Park Joo-hyun 2 hf.
    Sinema hayatım biteli 5 yıl felan oluyor o dönemden beri hiç gitmedim. Ergenlerin sesleri, çoluk çoçuk rezalet bir ortam filme odaklanamıyorum. Evde mis gibi sinema ortamı kurdum geçen ay aldım Philips Ambilight TV aldım kaliteli bir soundbar bu saatten sonra bilet beleş olsa dahi gitmem hele hele bu korona günleri artmışken kapalı ortama girmek ne bileyim risk her ne kadar sağlam beslensem de o hastane kokusunu çekemem. TENET 2-3 ay sonra 4K versiyonu çıkar dijitalden akarız.
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    Scaleo (Burak T.) 2 hf.
    Tenet filminden çok salonun yüzde kaçı maskeli oturacak, (arkamdaki seyirci özellikle) salona kacıncı girişimde koronayı kapıcam bu tür hadiseleri daha çok merak ediyorum, yan tarafları boşaltmakla iş çozülmuyor, asıl tehlike arkada
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