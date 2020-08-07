Cinemaximum sinema salonları açıldı

Tam Boyutta Gör

Sinemalar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart’ta kapatılan sinema salonlarının yasağı 1 Temmuz itibariyle kalktı. Yasak kalkmasına rağmen salonların çoğu açılmamıştı. Bugün itibariyle Cinemaximum salonları açıldı.

Ayrıca Bkz. "John Wick 5 resmen duyuruldu: John Wick 4'ten hemen sonra geliyor"

Cinemaximum Türkiye’deki yaklaşık 85 lokasyonda gösterime başladı. Gösterimi yapılan filmler arasında sinema yolculuğu koronavirüs nedeniyle yarım kalan filmler ve geçmiş yılların sevilen filmleri bulunuyor. Henüz gösterimde yeni filmler yok ancak 26 Ağustos tarihinde Christopher Nolan’ın TENET filmi gösterime girecek.

Salonlarda maske takmak zorunlu. Her seans sonrasında salonlar dezenfekte ediliyor. Aralıklı oturma düzeni uygulanıyor. Yüzde 60 kapasitede seyirci alınıyor. Cinemaximum, 20 Ağustos’a kadar bilet alan tüm seyircilere bir orta boy mısır ve bir içecek hediye edeceğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.