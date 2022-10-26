Hollywood filmi gibi: Çinli ajanların Huawei davası için tuttukları kişi FBI ajanı çıktı

Tam Boyutta Gör ABD Adalet Bakanlığı, Çin hükümeti adına çalışarak ABD vatandaşlarını kaynak olarak kullanmak ve büyük bir Çin şirketine karşı yürütülen federal kovuşturmayı baltalamakla suçlanan ve aralarında casus olduğu iddia edilen beş kişinin de bulunduğu altı Çin vatandaşına yönelik suçlamaları açıkladı. Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan bir kişi CNN'e yaptığı açıklamada bu dev şirketin Huawei olduğunu doğruladı.

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Casus oldukları iddia edilen iki kişi, Guochun He ve Zheng Wang, küresel telekomünikasyon şirketi Huawei'ye karşı yürütülen federal kovuşturmaya müdahale etmekle suçlanıyor. İddiaya göre, 2017'den beri davaya dahil olan bir kolluk görevlisiyle ilişkileri vardı. Suçlama belgelerine göre, yetkiliyle anlaştıklarına inanıyorlardı, ancak ABD'li çalışan FBI için "çifte ajan" olarak çalışıyordu.

FBI ajanına nakit para, mücevher ve Bitcoin verildi

Huawei'ye yönelik soruşturma başladığında, ikilinin yetkiliden tanıklar, adli kanıtlar ve Huawei'ye karşı getirilebilecek yeni suçlamalar hakkında bilgi istediği iddia ediliyor. Savcılara göre bunun karşılığında ABD'li yetkiliye binlerce dolar nakit para, mücevher ve Bitcoin verildi.

Tam Boyutta Gör Huawei soruşturması ilerledikçe, He ve Wang'ın Huawei aleyhindeki kovuşturmaya müdahale etme çabalarını artırdıkları iddia ediliyor. İddianame belgelerine göre He ve Wang, hassas bilgileri Huawei ile paylaşabilmek için kolluk kuvvetlerinden toplantılar sırasında savcıları kaydetmelerini de istemişler.

İddianameye göre, ABD'li yetkili bunun yerine Çinli casus olduğu iddia edilen iki kişiye, üzerinde davayla ilgili sahte bir "gizli" notu bulunan tek sayfalık bir belgenin fotoğrafını verdi. ABD'li yetkiliye bu belge için 41.000 dolar ödendiği iddia ediliyor.

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Çifte ajan nedir?

Çift taraflı ajan (Double Agent) olarak da bilinen çifte ajan, bir ülkenin gizli istihbarat servisinde çalışan, asıl amacı başka bir ülkenin hedef örgütü hakkında casusluk yapmak olan kişi olarak tanımlanıyor.

Çifte ajanlar genellikle dezenformasyon iletmek ya da karşı casusluk operasyonlarının bir parçası olarak diğer ajanları tespit etmek için kullanılıyor.

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Çinli ajanların Huawei davası için tuttukları kişi FBI ajanıymış