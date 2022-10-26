Hollywood filmi gibi: Çinli ajanların Huawei davası için tuttukları kişi FBI ajanı çıktı

Casus oldukları iddia edilen iki kişi, Guochun He ve Zheng Wang, küresel telekomünikasyon şirketi Huawei'ye karşı yürütülen federal kovuşturmaya müdahale etmekle suçlanıyor. İddiaya göre, 2017'den beri davaya dahil olan bir kolluk görevlisiyle ilişkileri vardı. Suçlama belgelerine göre, yetkiliyle anlaştıklarına inanıyorlardı, ancak ABD'li çalışan FBI için "çifte ajan" olarak çalışıyordu.
FBI ajanına nakit para, mücevher ve Bitcoin verildi
Huawei'ye yönelik soruşturma başladığında, ikilinin yetkiliden tanıklar, adli kanıtlar ve Huawei'ye karşı getirilebilecek yeni suçlamalar hakkında bilgi istediği iddia ediliyor. Savcılara göre bunun karşılığında ABD'li yetkiliye binlerce dolar nakit para, mücevher ve Bitcoin verildi.
İddianameye göre, ABD'li yetkili bunun yerine Çinli casus olduğu iddia edilen iki kişiye, üzerinde davayla ilgili sahte bir "gizli" notu bulunan tek sayfalık bir belgenin fotoğrafını verdi. ABD'li yetkiliye bu belge için 41.000 dolar ödendiği iddia ediliyor.
Çifte ajan nedir?
Çift taraflı ajan (Double Agent) olarak da bilinen çifte ajan, bir ülkenin gizli istihbarat servisinde çalışan, asıl amacı başka bir ülkenin hedef örgütü hakkında casusluk yapmak olan kişi olarak tanımlanıyor.
Çifte ajanlar genellikle dezenformasyon iletmek ya da karşı casusluk operasyonlarının bir parçası olarak diğer ajanları tespit etmek için kullanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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