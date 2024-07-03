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    Anlık Bildirim

    Çinli BYD adım adım mesafeyi kapatıyor: Tesla’nın ensesinde

    Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli araçlar konusunda Tesla ile olan mesafeyi adım adım kapatıyor. BYD’nin Tesla’yı bu yıl içerisinde geçebileceği tahmin ediliyor.
    Çinli BYD adım adım mesafeyi kapatıyor: Tesla’nın ensesinde Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi BYD’nin elektrikli araçlardaki amansız yükselişi sürüyor. Öte yandan Tesla ve diğer çoğu Batılı otomobil üreticisinin elektrikli araç satışları ise büyümede yavaşlama veya düşüş ile karşılaşıyor. Uzmanlar, BYD’nin bu yıl içerisinde elektrikli araç satışında Tesla’yı geçeceğini tahmin ediyor.

    BYD, Tesla'yı geçmeye hazırlanıyor

    Aktarılanlara göre BYD, 2024’ün ikinci çeyreğinde yani Nisan-Haziran döneminde elektrikli araç satışlarını yüzde 21 oranında artırarak 426.039 adede çıkardı. Tesla'nın ikinci çeyrek teslimatları ise yüzde 4,8 düşüşle 443.956 araca geriledi. Dolayısıyla Tesla, sadece 12.000 adet daha az araç sattı. Eğer Tesla’nın düşüşü üçüncü çeyrekte de devam ederse saf elektrikli araç satışında BYD’ye geçilmesi bekleniyor.

    BYD, geçtiğimiz yıl bataryayla çalışan araçların yanı sıra hibrit araçlardan oluşan toplam üretimini 3 milyona çıkardı. BYD, geçtiğimiz yıl 1,6 milyon bataryalı binek otomobil ve 1,4 milyon hibrit araç üretti. Aynı yıl Tesla, 1,84 milyon elektrikli araç üretti.

    Öte yandan Tesla iki çeyrektir satışlarında düşüş görüyor. Tesla’nın düşüşünde etkili olan pek çok faktör var. Bunlar arasında robotaksi projesine ve Cybertruck canavarına ağırlık verilerek bütçe dostu modellerden uzaklaşmış olması da bulunuyor. BYD’nin araçları ise kıyaslanamayacak kadar ucuz.

    ABD, iç pazarını korumak için Çinli elektrikli araçlara yüzde 100 oranında ek gümrük vergisi getirdi. Benzer şekilde Türkiye’de yüksek gümrük vergileri uyguluyor. AB’de kısa bir süre önce Çinli üreticilere ek vergi uygulayacağını duyurdu. BYD, yüzde 17.4 oranında ek gümrük vergisine tabi olacak, Geely ise yüzde 20 oranında ek gümrük vergisi ödeyecek. SAIC ise yüzde 38.1 oranında ek vergi ödemek zorunda

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 21 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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