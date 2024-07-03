Çinli BYD adım adım mesafeyi kapatıyor: Tesla’nın ensesinde

BYD, Tesla'yı geçmeye hazırlanıyor
Aktarılanlara göre BYD, 2024’ün ikinci çeyreğinde yani Nisan-Haziran döneminde elektrikli araç satışlarını yüzde 21 oranında artırarak 426.039 adede çıkardı. Tesla'nın ikinci çeyrek teslimatları ise yüzde 4,8 düşüşle 443.956 araca geriledi. Dolayısıyla Tesla, sadece 12.000 adet daha az araç sattı. Eğer Tesla’nın düşüşü üçüncü çeyrekte de devam ederse saf elektrikli araç satışında BYD’ye geçilmesi bekleniyor.
BYD, geçtiğimiz yıl bataryayla çalışan araçların yanı sıra hibrit araçlardan oluşan toplam üretimini 3 milyona çıkardı. BYD, geçtiğimiz yıl 1,6 milyon bataryalı binek otomobil ve 1,4 milyon hibrit araç üretti. Aynı yıl Tesla, 1,84 milyon elektrikli araç üretti.
Öte yandan Tesla iki çeyrektir satışlarında düşüş görüyor. Tesla’nın düşüşünde etkili olan pek çok faktör var. Bunlar arasında robotaksi projesine ve Cybertruck canavarına ağırlık verilerek bütçe dostu modellerden uzaklaşmış olması da bulunuyor. BYD’nin araçları ise kıyaslanamayacak kadar ucuz.
ABD, iç pazarını korumak için Çinli elektrikli araçlara yüzde 100 oranında ek gümrük vergisi getirdi. Benzer şekilde Türkiye’de yüksek gümrük vergileri uyguluyor. AB’de kısa bir süre önce Çinli üreticilere ek vergi uygulayacağını duyurdu. BYD, yüzde 17.4 oranında ek gümrük vergisine tabi olacak, Geely ise yüzde 20 oranında ek gümrük vergisi ödeyecek. SAIC ise yüzde 38.1 oranında ek vergi ödemek zorundaBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.