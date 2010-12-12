Çinli BYD elektrikli otomobil üretiminden vazgeçebilir

Çin otomotiv endüstrisinin en büyük markalarından biri olan BYD, 2008'den beri Çin'de elektrikli otomobil satıyor.Ancak firmanın, beklediği başarı ve satış değerlerine ulaşamadığı için bu elektrikli otomobil macerasına son verebileceği belirtiliyor.

2008'de satışa çıkan ve ilk 12 ayında sadece 100 adet satabilen F3DM plug-in hybrid modeli markayı büyük hayal kırıklığına uğratmış görünüyor. Yılda 10.000 adetlik satış hedefiyle piyasaya çıkarılan otomobilin başarısızlığı markanın diğer hybrid ve elektrikli otomobil planlarını da sekteye uğrattı. Çin'de elektrikli otomobil satışı için gerekli altyapının mevcut olmaması da bu başarısızlığın nedeni olarak gösteriliyor. Bu nedenlerden dolayı BYD tamamen elektrikli otomobili F3e'nin üretiminden vazgeçiyor. Gelecek yıllarda gerekli alt yapının sağlanması durumunda BYD firmasının tekrar elektrikli ve plug-in hybrid otomobil üretmeye başlayabileceği belirtiliyor.

Çok büyük bir pazar olmasına rağmen, altyapı gibi birtakım elverişsiz koşullardan dolayı büyük otomobil üreticileri de Çin'de şimdilik elektrikli otomobil satmayacaklarını açıkladılar. Örneğin Nissan, tamamen elektrikli yeni modeli Leaf'in Çin'e ihracatını uzun bir süre gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.