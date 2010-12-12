Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli BYD elektrikli otomobil üretiminden vazgeçebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,3b
1
4
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinli BYD elektrikli otomobil üretiminden vazgeçebilir
Tam Boyutta Gör

Çin otomotiv endüstrisinin en büyük markalarından biri olan BYD, 2008'den beri Çin'de elektrikli otomobil satıyor.Ancak firmanın, beklediği başarı ve satış değerlerine ulaşamadığı için bu elektrikli otomobil macerasına son verebileceği belirtiliyor.

2008'de satışa çıkan ve ilk 12 ayında sadece 100 adet satabilen F3DM plug-in hybrid modeli markayı büyük hayal kırıklığına uğratmış görünüyor. Yılda 10.000 adetlik satış hedefiyle piyasaya çıkarılan otomobilin başarısızlığı markanın diğer hybrid ve elektrikli otomobil planlarını da sekteye uğrattı. Çin'de elektrikli otomobil satışı için gerekli altyapının mevcut olmaması da bu başarısızlığın nedeni olarak gösteriliyor. Bu nedenlerden dolayı BYD tamamen elektrikli otomobili F3e'nin üretiminden vazgeçiyor. Gelecek yıllarda gerekli alt yapının sağlanması durumunda BYD firmasının tekrar elektrikli ve plug-in hybrid otomobil üretmeye başlayabileceği belirtiliyor.

Çok büyük bir pazar olmasına rağmen, altyapı gibi birtakım elverişsiz koşullardan dolayı büyük otomobil üreticileri de Çin'de şimdilik elektrikli otomobil satmayacaklarını açıkladılar. Örneğin Nissan, tamamen elektrikli yeni modeli Leaf'in Çin'e ihracatını uzun bir süre gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Çinli BYD elektrikli otomobil üretiminden vazgeçebilir
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Ben Çinde yasıyorum.
Çinde resımdekı aracın benzınlı modeli 22bin lira cıvarında 1.6 motora sahıp olan arac 100 km yaklasık 6.5 lt tuketiyor ve benzının lt fıyatı 97 oktan 1.6 lira.pekinde dumduz ova gıbı masallah,yollar 4 serıt+ 1 yan yol+1 bisiklet serıdı olmak uzere bırcok yerde 6 serıt.benzının 1.6 lira yollarında bu kadar ıyı oldugu yerde elektrıkle kım ugrascak:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paramedik 112 8 yıl
Çin zengin tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 8 yıl
acelecilik,dereyi gormeden pacalari sivamis... :(
olumlu gelismeler bekleyen tuketciyide negatife sevkediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
şaka gibi 12ayda 100 araç.. benzin kaç paraki orda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 4. Nesil iPod Touch video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim