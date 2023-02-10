Tam Boyutta Gör Çinli Alibaba Group, Open AI'nin son döneme damga vuran popüler ChatGPT sobet robotuna benzer bir yapay zeka sistemi geliştirdiğini açıkladı. Şirketin üzerinde çalıştığı sohbet robotunun şu anda dahili test aşamasında olduğu bildiriliyor.

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Alibaba gelecekte yapay zeka tabanlı sohbet robotunu Zoom'a benzer özellikler sunan DingTalk iletişim uygulamasına entegre edebilir. Şirket yetkilileri şu ana kadar konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. İşte yapılan açıklama:

"2017 yılında DAMO'nun [Alibaba Araştırma Enstitüsü] kurulmasından bu yana, büyük dil modelleri ve üretken yapay zeka gibi gelişmiş yeniliklere odaklandık. Bir teknoloji lideri olarak, bulut hizmetleri aracılığıyla ileri teknolojilerin uygulamalara entegrasyonuna, müşterilerimiz ve onların müşterilerine fayda sağlayacak şekilde yatırım yapmaya devam edeceğiz."

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ChatGPT fırtınası dinmiyor

ChatGPT son birkaç ay içinde dünya çapında büyük bir popülerlik kazandı. Sohbet robotu, Microsoft tarafından desteklenen Open AI tarafından oluşturuldu. Yazılım devi 2019'da geliştiriciye 1 milyar dolar yatırım yapmıştı. Kısa süre önce de önümüzdeki birkaç yıl içinde Open AI'ye milyarlarca dolar daha yatırım yapacağını açıkladı.

Tüm bunlara ek olarak Microsoft, Open AI'ye ait yapay zeka algoritmalarını Bing arama motoru ve Edge tarayıcısı gibi ürünlerine entegre etmeye başladı bile. Söz konusu girişimlere karşı boş durmayan Google da Bard isimli kendi ChatGPT alternatifini tanıttı.

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Çinli dev Alibaba da ChatGPT'ye rakip geliştiriyor