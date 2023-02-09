Yapay zeka dopinginin ardından Microsoft Bing ve Edge indirmeleri fırladı

Açıklanan değişiklikler kullanıcıları memnun etmişe benziyor. Zira ABD App Store'da Bing uygulaması tüm ücretsiz iPhone uygulamaları arasında 12. sıraya yükselirken, Microsoft Edge tarayıcısı yardımcı program kategorisinde en popüler üçüncü uygulama oldu.
Bing indirmeleri dünya genelinde 10 kat arttı
Tüm bunlara ek olarak araştırma firması data.ai'nin paylaştığı verilere göre Bing uygulamasının dünya genelinde yeni indirilme sayısında 10 kat artış meydana geldi. Microsoft yapay zeka duyurularını Salı günü gerçekleştirdiği etkinlikte yapmıştı.
Bing ve Edge uygulamalarına yönelik talep patlaması, tüketicilerin bu yeni yapay zeka özelliklerine önemli bir ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Kullanıcılar söz konusu özelliklere erişmek için yeni arama motorlarını ve diğer tarayıcıları denemeye istekli görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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