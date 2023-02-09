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    Yapay zeka dopinginin ardından Microsoft Bing ve Edge indirmeleri fırladı

    Microsoft kısa süre önce Bing arama motoru ve Edge tarayıcısına yeni yapay zeka özellikleri eklemişti. Duyurunun ardından Bing indirmeleri 10 kat artarken, Edge en popüler uygulamalar arasına girdi.
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    Yapay zeka dopinginin ardından Bing ve Edge indirmeleri fırladı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un ChatGPT entegrasyonuna sahip yeni Bing arama hizmetini tanıtmasının ardından App Store'daki Bing uygulamasının indirme sayısı hızla arttı. Aynı şey yapay zeka tabanlı yeni özelliklerle donatılan Edge tarayıcısı için de geçerli.

    Açıklanan değişiklikler kullanıcıları memnun etmişe benziyor. Zira ABD App Store'da Bing uygulaması tüm ücretsiz iPhone uygulamaları arasında 12. sıraya yükselirken, Microsoft Edge tarayıcısı yardımcı program kategorisinde en popüler üçüncü uygulama oldu.

    Yapay zeka dopinginin ardından Bing ve Edge indirmeleri fırladı Tam Boyutta Gör

    Bing indirmeleri dünya genelinde 10 kat arttı

    Tüm bunlara ek olarak araştırma firması data.ai'nin paylaştığı verilere göre Bing uygulamasının dünya genelinde yeni indirilme sayısında 10 kat artış meydana geldi. Microsoft yapay zeka duyurularını Salı günü gerçekleştirdiği etkinlikte yapmıştı.

    Yapay zeka dopinginin ardından Bing ve Edge indirmeleri fırladı Tam Boyutta Gör

    Bing ve Edge uygulamalarına yönelik talep patlaması, tüketicilerin bu yeni yapay zeka özelliklerine önemli bir ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Kullanıcılar söz konusu özelliklere erişmek için yeni arama motorlarını ve diğer tarayıcıları denemeye istekli görünüyor.

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