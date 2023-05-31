Çinli Great Wall Motor Avrupa'da üretim planlıyor: İşte değerlendirilen ülkeler

Gelen bilgiler, GWM'nin fabrika için Doğu Almanya'nın yanı sıra Macaristan ve Çekya'yı değerlendirdiğini gösteriyor. Çinli şirketin mevcut bir fabrikayı satın almak veya sıfırdan fabrika inşa etmek gibi iki seçeneği de göz önünde bulundurduğu ifade ediliyor.

GWM'nin çatısı altında ORA, Wey, Tank, Poer ve Haval gibi markalar bulunuyor. ORA markası tam elektrikli araçlara, Wey ise PHEV yani şarj edilebilir araçlara odaklanıyor. Şirketin Avrupa planları şimdilik bu iki markayı kapsıyor. Dolayısıyla GWM'nin Avrupa'da sadece tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil satacağını söyleyebiliriz.

GWM şimdilik Avrupa Birliği sınırları içerisinde sadece Almanya'da satış yapıyor. Şirket, 2021 yılında Avrupa Genel Merkezi'ni de buraya kurmuştu. 2023 yılının başında ORA Funky Cat modeli satışa sunuldu. Tam elektrikli bir hatchback olan Funky Cat, verilere göre nisan ayında 101 adet, ocak-nisan döneminde ise 277 adet sattı.

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Geçtiğimiz Ağustos ayında Emil Frey ile anlaşan GWM'nin Almanya'da 150'ye yakın bayisi bulunuyor. Şirketin amacı 2023 yılında ülkede 6 bin elektrikli araç satmak. Şimdilik Avrupa'da satılan araçların tamamı Çin'den geliyor. ORA markası yakında Birleşik Krallık, İsveç ve Norveç'te de satışlara başlayacak.

Son olarak, Great Wall Group'un 2023 yılında küresel çapta 1.6 milyon satış hedefi bulunduğunu belirtelim. Grup geçtiğimiz yıl 1.006.523 araç satışı gerçekleştirdi.

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Çinli Great Wall Motor, Avrupa'da fabrika kurmayı planlıyor