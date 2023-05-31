Çinli Great Wall Motor Avrupa'da üretim planlıyor: İşte değerlendirilen ülkeler

Gelen bilgiler, GWM'nin fabrika için Doğu Almanya'nın yanı sıra Macaristan ve Çekya'yı değerlendirdiğini gösteriyor. Çinli şirketin mevcut bir fabrikayı satın almak veya sıfırdan fabrika inşa etmek gibi iki seçeneği de göz önünde bulundurduğu ifade ediliyor.
GWM'nin çatısı altında ORA, Wey, Tank, Poer ve Haval gibi markalar bulunuyor. ORA markası tam elektrikli araçlara, Wey ise PHEV yani şarj edilebilir araçlara odaklanıyor. Şirketin Avrupa planları şimdilik bu iki markayı kapsıyor. Dolayısıyla GWM'nin Avrupa'da sadece tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil satacağını söyleyebiliriz.
Geçtiğimiz Ağustos ayında Emil Frey ile anlaşan GWM'nin Almanya'da 150'ye yakın bayisi bulunuyor. Şirketin amacı 2023 yılında ülkede 6 bin elektrikli araç satmak. Şimdilik Avrupa'da satılan araçların tamamı Çin'den geliyor. ORA markası yakında Birleşik Krallık, İsveç ve Norveç'te de satışlara başlayacak.
Son olarak, Great Wall Group'un 2023 yılında küresel çapta 1.6 milyon satış hedefi bulunduğunu belirtelim. Grup geçtiğimiz yıl 1.006.523 araç satışı gerçekleştirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)