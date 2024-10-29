Xiaomi'nin elektrikli süper otomobili SU7 Ultra, Nürburgring pist rekorunu kırdı!

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yüksek performanslı SU7 Ultra prototip elektrikli otomobili, Almanya'daki ünlü Nürburgring pistinde tur rekoru kırdı. SU7 Ultra, zorlu pisti 6:46.874 derecesiyle tamamlayarak, pistteki en hızlı dört kapılı otomobil unvanını ele geçirdi. Xiaomi'nin üst düzey yöneticisi Lei Jun, SU7 Ultra'nın kırdığı rekoru sosyal medya platformu X'de duyurdu.

Xiaomi, SU7 Ultra ile hiper otomobil yarışına katılıyor

Bu yaz tanıtılan ve yaklaşık 112.500 dolar fiyattan satışa sunulması beklenen hiper otomobil, Xiaomi tarafından geliştirilen üç motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle 1529 beygir (1140 kW) güce sahip ve 0'dan 100 km/s hıza sadece 1,97 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin son hızıysa 350 km/s. Kıyaslama açısından Model S Plaid'in 0'dan 100 km/s hıza 1,99 saniyede, Lucid Air Sapphire'in ise 1,89 saniyede çıkabildiğini belirtelim.

Karbon seramikten yapılmış, sınıfının en büyük fren disklerine sahip olacak olan otomobil, yarış otomobillerine özel Bilstein EVO T1 lastiklerle donatılacak.

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Xiaomi, geçen Aralık ilk elektrikli otomobili SU7'yi tanıtmış ve resmi olarak Mart ayında piyasaya sürmüştü. 30.760 dolardan başlayan fiyatlara sahip otomobil, büyük ilgi gördü ve bu yıl için hedeflenen 100.000 adetlik üretim adedini aşmaya hazırlanıyor. Xiaomi, yüksek talebe yetişmek için, 2025 yılı ortalarına kadar fabrikasındaki genişleme çalışmalarını tamamlamayı planlıyor.

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Xiaomi SU7 Ultra, Nürburgring pist rekorunu kırdı!