Xiaomi'nin elektrikli süper otomobili SU7 Ultra, Nürburgring pist rekorunu kırdı!

Xiaomi, SU7 Ultra ile hiper otomobil yarışına katılıyor
Bu yaz tanıtılan ve yaklaşık 112.500 dolar fiyattan satışa sunulması beklenen hiper otomobil, Xiaomi tarafından geliştirilen üç motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle 1529 beygir (1140 kW) güce sahip ve 0'dan 100 km/s hıza sadece 1,97 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin son hızıysa 350 km/s. Kıyaslama açısından Model S Plaid'in 0'dan 100 km/s hıza 1,99 saniyede, Lucid Air Sapphire'in ise 1,89 saniyede çıkabildiğini belirtelim.
Karbon seramikten yapılmış, sınıfının en büyük fren disklerine sahip olacak olan otomobil, yarış otomobillerine özel Bilstein EVO T1 lastiklerle donatılacak.
Xiaomi, geçen Aralık ilk elektrikli otomobili SU7'yi tanıtmış ve resmi olarak Mart ayında piyasaya sürmüştü. 30.760 dolardan başlayan fiyatlara sahip otomobil, büyük ilgi gördü ve bu yıl için hedeflenen 100.000 adetlik üretim adedini aşmaya hazırlanıyor. Xiaomi, yüksek talebe yetişmek için, 2025 yılı ortalarına kadar fabrikasındaki genişleme çalışmalarını tamamlamayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu