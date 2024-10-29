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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin elektrikli süper otomobili SU7 Ultra, Nürburgring pist rekorunu kırdı!

    Xiaomi'nin SU7 prototip elektrikli otomobili, Almanya'daki ünlü Nürburgring pistinde tur rekoru kırdı. SU7 Ultra, 6:46.874 derecesiyle, pistteki en hızlı dört kapılı otomobil unvanını ele geçirdi.
    Xiaomi SU7 Ultra, Nürburgring pist rekorunu kırdı! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin yüksek performanslı SU7 Ultra prototip elektrikli otomobili, Almanya'daki ünlü Nürburgring pistinde tur rekoru kırdı. SU7 Ultra, zorlu pisti 6:46.874 derecesiyle tamamlayarak, pistteki en hızlı dört kapılı otomobil unvanını ele geçirdi. Xiaomi'nin üst düzey yöneticisi Lei Jun, SU7 Ultra'nın kırdığı rekoru sosyal medya platformu X'de duyurdu.

    Xiaomi, SU7 Ultra ile hiper otomobil yarışına katılıyor

    Bu yaz tanıtılan ve yaklaşık 112.500 dolar fiyattan satışa sunulması beklenen hiper otomobil, Xiaomi tarafından geliştirilen üç motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle 1529 beygir (1140 kW) güce sahip ve 0'dan 100 km/s hıza sadece 1,97 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin son hızıysa 350 km/s. Kıyaslama açısından Model S Plaid'in 0'dan 100 km/s hıza 1,99 saniyede, Lucid Air Sapphire'in ise 1,89 saniyede çıkabildiğini belirtelim.

    Karbon seramikten yapılmış, sınıfının en büyük fren disklerine sahip olacak olan otomobil, yarış otomobillerine özel Bilstein EVO T1 lastiklerle donatılacak.

    Xiaomi, geçen Aralık ilk elektrikli otomobili SU7'yi tanıtmış ve resmi olarak Mart ayında piyasaya sürmüştü. 30.760 dolardan başlayan fiyatlara sahip otomobil, büyük ilgi gördü ve bu yıl için hedeflenen 100.000 adetlik üretim adedini aşmaya hazırlanıyor. Xiaomi, yüksek talebe yetişmek için, 2025 yılı ortalarına kadar fabrikasındaki genişleme çalışmalarını tamamlamayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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