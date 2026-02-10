Çinli hibrit otomobilden ikinci rekor: -20 derecenin altında 1131 km menzil

Bu, Hongqi HS6 PHEV’in kazandığı ilk Guinness rekoru değil. Model, geçtiğimiz yılın kasım ayında da tam dolu batarya ve tam dolu yakıt deposuyla, yeniden yakıt almaya gerek kalmadan 2327 kilometre yol yaparak “şarj edilebilir hibrit SUV’lar arasında tek dolumla en uzun menzil” rekorunu kırmıştı.
Hongqi HS6 PHEV, Aralık ayında Çin’de satışa sunuldu. Modelin fiyatları güncel kurla 25.800 ile 33.000 dolar aralığında değişiyor. Araçta 1.5 litrelik turbo beslemeli bir şarj edilebilir hibrit sistem görev yapıyor. İçten yanmalı motor 148 beygir güç üretiyor. Önden çekişli versiyonda 168 kW'lık elektrik motoru bulunurken, dört tekerlekten çekişli versiyonda buna ek olarak arkada 201 kW'lık ikinci bir elektrik motoru yer alıyor.
Batarya tarafında ise 23 kWsa ve 40 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya seçenekleri sunuluyor. CLTC ölçüm standartlarına göre saf elektrikli ve toplam menzil değerleri 40 kWsa önden çekişli versiyonda 248 km elektrikli, 1.650 km ise toplam menzil olarak açıklanıyor. Araç, 4C hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 20'den yüzde 80'e sadece 15 dakikada doldurabiliyor.