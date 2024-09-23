Çinli kullanıcılar Mate XT modeli için Huawei’ye kızgın

Huawei, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle rekabetten dışlanmış olmasına rağmen, yenilikçi ürünler geliştirmeye devam ederek Çin'deki tüketicilerin takdirini kazandı. Özellikle kendi 5G işlemcilerini üretmesi, firmanın ABD’nin getirdiği ihracat kısıtlamalarına karşı direndiğini düşünen tüketicilerin beğenisini topladı. Şirketin en yeni başarılarından biri ise, piyasaya sürülen ilk üç katlı katlanabilir telefon olan Huawei Mate XT oldu. Huawei, bu telefonla birlikte küresel katlanabilir telefon pazarında liderliğini sürdürdü ve yılın ilk çeyreğinde Samsung'u geçerek pazarın yüzde 35’ini ele geçirdi. Yıl bazında yüzde 257'lik bir artış yakalayan Huawei, Samsung’un bu alandaki pazar payının yüzde 23’e düştüğü bir dönemde önemli bir başarı elde etti.
Ancak Mate XT'nin lansmanı, Çin'deki Huawei hayranları arasında karışık tepkilere yol açtı. Cihazın piyasaya sürülmesiyle birlikte Huawei mağazalarına akın eden tüketiciler, telefonun sadece ön siparişle alınabildiğini öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşadı. Shenzhen'deki Huawei mağazasına sabahın erken saatlerinde gelen bazı tüketiciler, telefonun satın alınamayacağını duyunca durumu eleştirdi. Bir üniversite öğrencisi, “Bu üç katlı telefon ilk defa üretildiği için buradayım ve ülkemizi desteklemek istiyorum, ama bu durum hayal kırıklığı yarattı” şeklinde tepkisini dile getirdi. Benzer bir durum Pekin'deki Huawei mağazasında da yaşandı. Mağaza önünde sıraya giren yaklaşık 30 kişi, sadece ön sipariş verenlerin cihazı satın alabileceğini öğrendi.
Mate XT’nin yüksek fiyatı da tartışma konusu oldu. Cihazın bazı versiyonlarının Huawei mağazalarında 2,800 dolara satılmasına rağmen, bazı üçüncü parti satıcılar bu telefonları çok daha yüksek fiyatlarla satışa sundu. Bir satıcı, en yüksek bellek kapasitesine sahip Mate XT modelini 21.290 dolara satışa çıkardığını belirtirken, telefonun standard modeli de daha yüksek fiyatlardan alıcı bulmaya çalışıyor. Yine de birçok müşteri fiyatları aşırı bulduğunu ifade etti.
Huawei'nin Mate XT ile ilgili ilerleyen dönemde küresel pazara açılmayı planladığı konuşuluyor. Şirketin, bu yenilikçi cihazı gelecek yılın ilk çeyreğinde uluslararası pazara sunma planları yaptığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)