Çinli ekran kartı üreticisi 215 milyon dolar fon topladı

Tam Boyutta Gör ABD ambargolarına rağmen Çinli firmaların yonga çalışmaları son sürat devam ediyor. Bir yandan Huawei, 7nm EUV sürecini ülkeye sunabilmek için patent başvurusu yaparken diğer yandan tasarımcılar da yeni projeleri için fon toplamaya devam ediyor.

Çinli Moore Threads sessiz ve derinden ilerliyor

Dünyanın ilk PCIe 5.0 ekran kartını piyasaya sürmeyi başaran Moore Threads girişimi çıktığı fonlama turunda toplam 215 milyon dolarlık fon topladı. Yatırımcılar arasında China Mobile ve Hexe Health Insurance yer alıyor. Firmanın 100 milyon dolarlık ilk yatırımında ise ByteDance ve Tencent gibi devler vardı.

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Sadece 2 yıllık bir girişim olan Moore Threads, PCIe 5.0 ekran kartının yanında iki ekran kartı daha geliştirdi. Genel kullanım, oyunculuk, yapay zekâ gibi farklı segmentlere hitap ediyor ve şimdiden Çinli üretici ortakları edinmiş durumda.

Moore Threads yeni aldığı fon ile toplam değerini 315 milyon dolara çıkardı. Girişim yeni grafik teknolojilerinin daha hızlı bir şekilde pazara çıkmasını ümit ediyor. Toplanan fon bunun için harcanacak. Eğer Çin döküm ambargosunu bir şekilde geçmeyi başarırsa Moore Threads ismini daha çok duyacağız.

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Çinli Moore Threads iddialı geliyor