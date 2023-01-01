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    Çinli ekran kartı üreticisi 215 milyon dolar fon topladı

    Çinli ekran kartı üreticisi Moore Threads, son çıktığı yatırım turunda 215 milyon dolar fon toplayarak toplam değerini 315 milyon dolara çıkardı. Hedefler büyük. 
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    Moore Threads Tam Boyutta Gör
    ABD ambargolarına rağmen Çinli firmaların yonga çalışmaları son sürat devam ediyor. Bir yandan Huawei, 7nm EUV sürecini ülkeye sunabilmek için patent başvurusu yaparken diğer yandan tasarımcılar da yeni projeleri için fon toplamaya devam ediyor.

    Çinli Moore Threads sessiz ve derinden ilerliyor

    Dünyanın ilk PCIe 5.0 ekran kartını piyasaya sürmeyi başaran Moore Threads girişimi çıktığı fonlama turunda toplam 215 milyon dolarlık fon topladı. Yatırımcılar arasında China Mobile ve Hexe Health Insurance yer alıyor. Firmanın 100 milyon dolarlık ilk yatırımında ise ByteDance ve Tencent gibi devler vardı.

    Sadece 2 yıllık bir girişim olan Moore Threads, PCIe 5.0 ekran kartının yanında iki ekran kartı daha geliştirdi. Genel kullanım, oyunculuk, yapay zekâ gibi farklı segmentlere hitap ediyor ve şimdiden Çinli üretici ortakları edinmiş durumda.

    Moore Threads yeni aldığı fon ile toplam değerini 315 milyon dolara çıkardı. Girişim yeni grafik teknolojilerinin daha hızlı bir şekilde pazara çıkmasını ümit ediyor. Toplanan fon bunun için harcanacak. Eğer Çin döküm ambargosunu bir şekilde geçmeyi başarırsa Moore Threads ismini daha çok duyacağız.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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