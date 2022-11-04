Dünyanın ilk PCIe 5.0 ekran kartı Çin’den geldi

MTT S80 ekran kartı neler sunuyor?
MTT S80 ekran kartı firmanın MUSA adında özel bir mimarisini temel alıyor. 4096 işlem çekirdeği olan ekran kartında 1.8GHz hızlara ulaşılabiliyor. 16GB GDDR6 bellek 256-bit veri yolunda 448GB/s bant genişliğine ulaşırken toplamda 14.4 TFLOPS performans değeri elde ediliyor.
RTX 3060 ve RTX 3060 Ti arasında bir yere konumlanacağı tahmin edilen MTT S80 ekran kartının dikkat çekici özelliği PCIe 5.0 teknolojisini temel alması. Böylece daha verimli ve daha yüksek bant genişlikleri mümkün oluyor. Çift slotlu ekran kartında 3 fanlı bir ısı dağıtıcı yer alıyor. Çıkış tarafında DP 1.4 ve HDMI 2.1 yer alıyor.
MTT S80 ekran kartı özel optimizasyon ve işletim sistemleri gerektiriyor. Ağırlıklı olarak Çinli sistemlerde bu şartlar karşılanabiliyor. Bu bakımdan MTT ekran kartlarını global olarak görmek mümkün olmayacak. Yine de Çin’in potansiyelini göstermesi açısından önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence