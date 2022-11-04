Dünyanın ilk PCIe 5.0 ekran kartı Çin’den geldi

Tam Boyutta Gör Oyuncu dünyası PCIe 5.0 destekli ekran kartlarını AMD, Intel veya Nvidia’dan beklerken Çin beklenmedik bir hamle yaptı. Daha önce MTT S10 ve MTT S60 ekran kartlarını tanıtan Çinli Moore Threads girişimi MTT S80 ekran kartı ile bir ilke imza atıyor.

MTT S80 ekran kartı neler sunuyor?

MTT S80 ekran kartı firmanın MUSA adında özel bir mimarisini temel alıyor. 4096 işlem çekirdeği olan ekran kartında 1.8GHz hızlara ulaşılabiliyor. 16GB GDDR6 bellek 256-bit veri yolunda 448GB/s bant genişliğine ulaşırken toplamda 14.4 TFLOPS performans değeri elde ediliyor.

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RTX 3060 ve RTX 3060 Ti arasında bir yere konumlanacağı tahmin edilen MTT S80 ekran kartının dikkat çekici özelliği PCIe 5.0 teknolojisini temel alması. Böylece daha verimli ve daha yüksek bant genişlikleri mümkün oluyor. Çift slotlu ekran kartında 3 fanlı bir ısı dağıtıcı yer alıyor. Çıkış tarafında DP 1.4 ve HDMI 2.1 yer alıyor.

MTT S80 ekran kartı özel optimizasyon ve işletim sistemleri gerektiriyor. Ağırlıklı olarak Çinli sistemlerde bu şartlar karşılanabiliyor. Bu bakımdan MTT ekran kartlarını global olarak görmek mümkün olmayacak. Yine de Çin’in potansiyelini göstermesi açısından önemli.

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Çinli MTT S80 ekran kartı geliyor