Çinli Nio, Avrupa'da satmak üzere daha ucuz elektrikli otomobiller üretmeyi planlıyor

Automotive News Europe'un şirkete yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Nio, Çin'de yeni bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Ülkenin doğusundaki Chuzhou şehrlinde inşa edileceği belirtilen fabrikada Avrupa için daha küçük boyutlu ve daha ucuz elektrikli araçlar üretilecek. Üretilen araçlar Nio tarafından duyurulacak yeni bir marka altında satılacak.
Nio'nun halihazırda iki tane otomobil üretim fabrikası bulunuyor. Şirket bir yandan Avrupa'daki ürün gamını çeşitlendirmeye devam ederken diğer yandan batarya değişim istasyonlarının sayısını da artırıyor.
Nio'nun Avrupa'da sattığı modellerin fiyatı 50 bin ila 91 bin euro aralığında değişiyor. Müşterilerin bataryayı doğrudan veya abonelik sistemiyle satın alma tercihi de fiyat üzerinde doğrudan etkiye sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.