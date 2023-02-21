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    Çinli Nio, Avrupa'da satmak üzere daha ucuz elektrikli otomobiller üretmeyi planlıyor

    Hem yeni modeller hem de batarya değişim istasyonlarıyla Avrupa çıkarmasına devam eden Nio'nun daha ucuz elektrikli otomobiller üretmek adına yeni bir fabrika kuracağı konuşuluyor.
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    Çinli Nio, Avrupa için daha ucuz elektrikli otomobiller üretecek Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv üreticileri, dünya genelindeki elektrifikasyon sürecinin sağladığı imkânlar doğrultusunda Avrupa'ya gözünü dikmiş durumda. Nio da bu doğrultuda hareket eden firmalardan biri ve gelen haberler şirketin Avrupa pazarı için yeni planları olduğunu gösteriyor.

    Automotive News Europe'un şirkete yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Nio, Çin'de yeni bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Ülkenin doğusundaki Chuzhou şehrlinde inşa edileceği belirtilen fabrikada Avrupa için daha küçük boyutlu ve daha ucuz elektrikli araçlar üretilecek. Üretilen araçlar Nio tarafından duyurulacak yeni bir marka altında satılacak.

    Nio'nun halihazırda iki tane otomobil üretim fabrikası bulunuyor. Şirket bir yandan Avrupa'daki ürün gamını çeşitlendirmeye devam ederken diğer yandan batarya değişim istasyonlarının sayısını da artırıyor.

    Nio'nun Avrupa'da sattığı modellerin fiyatı 50 bin ila 91 bin euro aralığında değişiyor. Müşterilerin bataryayı doğrudan veya abonelik sistemiyle satın alma tercihi de fiyat üzerinde doğrudan etkiye sahip.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 11 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 17 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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