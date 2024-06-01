Çinli SAIC, katı hal pillerinde gaza bastı: 2026'da seri üretime başlayacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Birçok otomobil ve pil üreticisinin üzerinde çalıştığı katı hal pilleriyle (solid state battery) ilgili haberler gelmeye devam ediyor. CATL, Toyota ve Nissan'ın ardından Çinli otomobil üreticisi SAIC de kervana katıldı. Qintao New Energy ile ortaklık kuran şirket, katı hal pillerine yönelik ilk üretim hattını gelecek yıl tamamlamayı ve 2026'da seri üretime başlamayı planlıyor.

İlk önce yarı katı hal, daha sonra tam katı hal piller gelecek

MG ve IM Motors'un üreticisi olan SAIC, katı hal pillere sahip ilk IM Motors modellerini 2027 yılında piyasaya çıkarmayı planlıyor. Şirket ilk adımda IM Motors'un L6 modelini bu yıl yarı katı hal pillerle donatmayı planlıyor. Bu piller 300 Wh/kg'ın üzerinde bir enerji yoğunluğuna sahip olacak. %10'luk sıvı elektrolite sahip pillerle IM L6, 1.000 km menzile ulaşacak. Yarı katı hal piller 2025 yılından itibaren diğer SAIC markalarında da kullanılacak. 2025'in sonunda üretilmeye başlanacak tamamen katı hal hücreler ise 400 Wh/kg yoğunluğa ulaşacak. İkinci aşamada ise 500 Wh/kg yoğunluk hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör SAIC, yeni pil teknolojisinin pillerin güvenliğini artıracağını ve katı hal pillerin üretim maliyetlerinin sıvı elektrolitli pillere göre yaklaşık yüzde 40 daha düşük olacağını belirtiyor.

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Çinli devler katı hal pilleri için ittifak kurdu

Yılın başında, Çinli büyük batarya ve otomobil üreticilerinin, katı hal bataryaların ticarileşmesi için ittifak kurdukları ortaya çıkmıştı. China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform (CASIP) adlı konsorsiyum, rekabetçi katı hal pilleri geliştirip üretmek ve 2030 yılına kadar bir tedarik zinciri oluşturmak amacıyla kuruldu. İttifakta CATL, CALB, EVE Energy, SVOLT, Gotion High-Tech ve BYD'nin pil yan kuruluşu FinDreams Battery yer alıyor. Ayrıca otomotiv endüstrisinden devlete ait birçok üreticinin yanı sıra BYD ve Nio özel şirketleri de bulunuyor. SAIC'in ittifakta yer alan devlete ait üreticilerden biri olup olmadığı belli değil.

Katı hal pilleri geliştiren diğer otomobil üreticilerinden Toyota, katı hal bataryalı ilk elektrikli otomobillerini 2027-2028'de piyasaya sürmeyi planlıyor. Nissan'ın da 2028 yılı hedefi bulunuyor.

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Çinli SAIC, 2026'da katı hal pillerinin seri üretimine başlayacak