Çinli SAIC, katı hal pillerinde gaza bastı: 2026'da seri üretime başlayacak

- İlk önce yarı katı hal, daha sonra tam katı hal piller gelecek
- Çinli devler katı hal pilleri için ittifak kurdu
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İlk önce yarı katı hal, daha sonra tam katı hal piller gelecek
MG ve IM Motors'un üreticisi olan SAIC, katı hal pillere sahip ilk IM Motors modellerini 2027 yılında piyasaya çıkarmayı planlıyor. Şirket ilk adımda IM Motors'un L6 modelini bu yıl yarı katı hal pillerle donatmayı planlıyor. Bu piller 300 Wh/kg'ın üzerinde bir enerji yoğunluğuna sahip olacak. %10'luk sıvı elektrolite sahip pillerle IM L6, 1.000 km menzile ulaşacak. Yarı katı hal piller 2025 yılından itibaren diğer SAIC markalarında da kullanılacak. 2025'in sonunda üretilmeye başlanacak tamamen katı hal hücreler ise 400 Wh/kg yoğunluğa ulaşacak. İkinci aşamada ise 500 Wh/kg yoğunluk hedefleniyor.
Çinli devler katı hal pilleri için ittifak kurdu
Yılın başında, Çinli büyük batarya ve otomobil üreticilerinin, katı hal bataryaların ticarileşmesi için ittifak kurdukları ortaya çıkmıştı. China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform (CASIP) adlı konsorsiyum, rekabetçi katı hal pilleri geliştirip üretmek ve 2030 yılına kadar bir tedarik zinciri oluşturmak amacıyla kuruldu. İttifakta CATL, CALB, EVE Energy, SVOLT, Gotion High-Tech ve BYD'nin pil yan kuruluşu FinDreams Battery yer alıyor. Ayrıca otomotiv endüstrisinden devlete ait birçok üreticinin yanı sıra BYD ve Nio özel şirketleri de bulunuyor. SAIC'in ittifakta yer alan devlete ait üreticilerden biri olup olmadığı belli değil.
Katı hal pilleri geliştiren diğer otomobil üreticilerinden Toyota, katı hal bataryalı ilk elektrikli otomobillerini 2027-2028'de piyasaya sürmeyi planlıyor. Nissan'ın da 2028 yılı hedefi bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.