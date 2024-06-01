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    Çinli SAIC, katı hal pillerinde gaza bastı: 2026'da seri üretime başlayacak

    Çinli SAIC, 2026'da katı hal pillerinin seri üretimine başlayıp 2027'de araçlarına entegre etmeyi planlıyor. 400 Wh/kg yoğunluğa sahip piller ile 1000 km'nin üzerinde menzil mümkün olacak.
    Çinli SAIC, 2026'da katı hal pillerinin seri üretimine başlayacak Tam Boyutta Gör
    Birçok otomobil ve pil üreticisinin üzerinde çalıştığı katı hal pilleriyle (solid state battery) ilgili haberler gelmeye devam ediyor. CATL, Toyota ve Nissan'ın ardından Çinli otomobil üreticisi SAIC de kervana katıldı. Qintao New Energy ile ortaklık kuran şirket, katı hal pillerine yönelik ilk üretim hattını gelecek yıl tamamlamayı ve 2026'da seri üretime başlamayı planlıyor.

    İlk önce yarı katı hal, daha sonra tam katı hal piller gelecek

    MG ve IM Motors'un üreticisi olan SAIC, katı hal pillere sahip ilk IM Motors modellerini 2027 yılında piyasaya çıkarmayı planlıyor. Şirket ilk adımda IM Motors'un L6 modelini bu yıl yarı katı hal pillerle donatmayı planlıyor. Bu piller 300 Wh/kg'ın üzerinde bir enerji yoğunluğuna sahip olacak. %10'luk sıvı elektrolite sahip pillerle IM L6, 1.000 km menzile ulaşacak. Yarı katı hal piller 2025 yılından itibaren diğer SAIC markalarında da kullanılacak. 2025'in sonunda üretilmeye başlanacak tamamen katı hal hücreler ise 400 Wh/kg yoğunluğa ulaşacak. İkinci aşamada ise 500 Wh/kg yoğunluk hedefleniyor.

    Çinli SAIC, 2026'da katı hal pillerinin seri üretimine başlayacak Tam Boyutta Gör
    SAIC, yeni pil teknolojisinin pillerin güvenliğini artıracağını ve katı hal pillerin üretim maliyetlerinin sıvı elektrolitli pillere göre yaklaşık yüzde 40 daha düşük olacağını belirtiyor.

    Çinli devler katı hal pilleri için ittifak kurdu

    Yılın başında, Çinli büyük batarya ve otomobil üreticilerinin, katı hal bataryaların ticarileşmesi için ittifak kurdukları ortaya çıkmıştı.  China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform (CASIP) adlı konsorsiyum, rekabetçi katı hal pilleri geliştirip üretmek ve 2030 yılına kadar bir tedarik zinciri oluşturmak amacıyla kuruldu. İttifakta CATL, CALB, EVE Energy, SVOLT, Gotion High-Tech ve BYD'nin pil yan kuruluşu FinDreams Battery yer alıyor. Ayrıca otomotiv endüstrisinden devlete ait birçok üreticinin yanı sıra BYD ve Nio özel şirketleri de bulunuyor. SAIC'in ittifakta yer alan devlete ait üreticilerden biri olup olmadığı belli değil. 

    Katı hal pilleri geliştiren diğer otomobil üreticilerinden Toyota, katı hal bataryalı ilk elektrikli otomobillerini 2027-2028'de piyasaya sürmeyi planlıyor. Nissan'ın da 2028 yılı hedefi bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    toshiba bios tuşu ps5 dinlenme modunda oyun iner mi tucson mu sportage mi jetta paket sıralaması 1 haftadır büyük tuvaletim gelmiyor.

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