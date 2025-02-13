Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlarıyla büyük bir ivme yakalayan Hyundai, gelecek nesil elektrikli araçları için katı hal bataryalar geliştiriyor. Güney Koreli ET News'in haberine göre, şirket Mart ayında ilk katı hal pilini duyurmayı planlıyor.

Bu yıl ilk prototip araç kullanıma sunulacak

Piller, Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde yer alan Hyundai'nin yeni Uiwang Araştırma Merkezi'ndeki bir pilot üretim hattında üretilecek. Şirket, "Dream battery" (rüya pil) olarak adlandırılan yeni katı hal pillerin seri üretimine 2030 yılına kadar başlamayı hedefliyor. Pilot üretim hattında üretilen paketler test için elektrikli araçlara takılacak. Bu yıl en az bir prototip aracın kullanıma sunulması hedefleniyor.

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Lityum iyon pillerin geleceği olarak gösterilen katı hal piller, Toyota ve Honda gibi birçok otomobil üreticisi tarafından geliştiriliyor. Ayrıca birçok bağımsız kuruluş da bu teknoloji üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Geleneksel lityum iyon piller, anot ile katot arasında yüklü iyonları taşımak için sıvı elektrolit kullanırken, katı hal piller sıvıyı polimer, oksit veya sülfürlerden yapılmış katı bir elektrolit ile değiştiriyor. Katı elektrolit, benzer paket boyutunda daha fazla enerji depolamasına izin vermesinin yanında, daha iyi termal stabilite sağlıyor ve elektronları çok daha hızlı hareket ettirerek şarj hızlarını iyileştiriyor. Böylece, daha hafif, daha güvenli ve daha hızlı şarj olan piller ortaya çıkıyor.

Ancak, maliyetlerin yüksek olması ve seri üretimdeki zorluklar, teknolojinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeller olarak gözüküyor. Batarya üreticileri ayrıca, süreci hızlandırmak için jel benzeri bir elektrolit içeren yarı katı hal piller üzerinde de çalışıyor.

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Hyundai, ilk katı hal pilini yakında tanıtacak