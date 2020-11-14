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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli şirketler de kuantum telefon pazarına giriyor

    Çinli operatör China Telecom ve Guodun Quantum şirketi ortaklaşa yürüttükleri proje ile birlikte, yeni bir kuantum telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Çinli şirketler de kuantum telefon pazarına giriyor
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    Çinli cep telefonu operatörü China Telecom, güvenli kuantum aramalarını destekleyen bir akıllı telefon projesi üzerinde Guodun Quantum ile birlikte çalışıyor. Cihaz ilginç bir şekilde, kitlesel tüketiciyi hedef alacak. Kuantum teknolojisini destekleyen akıllı telefonun bu yıl sonunda veya 2021 başında piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtiliyor.

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    Analistler, yaklaşan cihazın akıllı telefon pazarında devrim yaratma potansiyeline sahip olduğu konusunda hemfikir. Diğer taraftan ise Çin'in 5G'ye tamamen hakim olmadan kuantum iletişimini kullanmaya başlaması halinde, telekomünikasyon pazarında oyunun kurallarını tamamen değiştireceğine inanılıyor.

    Çinli şirketler de kuantum telefon pazarına giriyor
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    Yeni bir segment geliştiriliyor

    Bununla birlikte, pratikte işler daha yavan olabilir. Bir kuantum telefon, sıradan kullanıcılara, normal cihazlara kıyasla radikal bir şekilde yeni bir şey sunmayacaktır. Muhtemelen, sadece daha yüksek bir koruma derecesinden bahsediyoruz. Aslında Samsung, Galaxy A Quantum 5G adlı benzer bir ürünü çoktan piyasaya sürmüş durumda. Bu cihaz, teorik olarak kullanıcı verilerinin güvenliğini önemli ölçüde artıran bir rastgele kuantum sayı üreteci ile birlikte geliyor.

    Yeni China Telecom akıllı telefonunun yerleşik bir kuantum şifreleme anahtarı alması muhtemel. Bu sayede kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra hücresel terminal kullanıcıları tamamen anonim olarak veri alışverişi yapabilecekler. Elbette mevcut 4G ve 5G ağları oldukça yüksek seviyede gizlilik sağlıyor. Bununla paralel olarak China Telecom'un oldukça umut veren bir segment geliştirmeye başladığı söylenebilir. Zira kısa vadede, iletişim kanallarının kuantum şifrelemesi Web'de mutlak güvenlik arayan birçok kullanıcıyı cezbedecek noktalara gelebilir.



    https://www.gizchina.com/2020/11/13/quantum-call-function-coming-to-smartphones-soon/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    itachi237 (Efe Bey ) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    bir haber anca bu kadar yanlış ve eksik yazılabilirdi
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