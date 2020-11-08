Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Fotoğraflar uygulamasına ücretli özellikler geliyor

    Teknoloji devi Google, milyonlarca kullanıcısı olan Fotoğraflar uygulamasına ücretli özellikler eklemek üzere harekete geçti. Artık bazı işlevler için ödeme yapılması gerekecek.
    3 gün
    2,8b
    1
    13
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Google Fotoğraflar uygulamasına ücretli özellikler geliyor
    Tam Boyutta Gör

    En popüler Google hizmetlerinden biri olan Google Fotoğraflar artık tamamen ücretsiz olmaktan çıkıyor. Dev şirket milyonlarca kullanıcısı olan uygulamadan para kazanmaya karar verdi.

    Ayrıca Bkz. "Samsung düşük talep nedeniyle Galaxy Note 20 üretimini azalttı"

    XDA geliştirici forumu uzmanları, uygulama sürüm 5.18'in kaynak kodunda, ücretli hizmetlerin yakında piyasaya sürülmesine ilişkin ipuçları buldular. Google Fotoğrafların ücretli özellikler sunacağı varsayımı, arayüzde yer alan "Google One üyeliğiyle daha fazla düzenleme özelliği edinin" ve "Google One üyeliğiyle bunun ve diğer özelliklerin kilidini açın" ibarelerine dayanıyor.

    Google Fotoğraflar uygulamasına ücretli özellikler geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Popüler efektler de listede

    Hangi özellikler için ücret ödeneceği henüz belli değil. Ancak kaynak kodların bazı kısımlarında Vivid, Dynamic, HDR, Afterglow, Ember ve diğer başka filtrelerden bahsediliyor. Burada, kullanıcı tarafından seçilen renk dışındaki tüm renkleri görüntüden kaldırmanıza izin veren en popüler filtrelerden biri olan ColorPop filtresinin de yer aldığını belirtelim.



    https://www.xda-developers.com/google-photos-5-18-confirms-premium-editing-features-google-one-members Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    43 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hem fotoğraflar Amerikan hükümetiyle paylaşılacak hemde bunun için para ödeyeceğiz ilahi gugıl.
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    symbiat (symbiat karalama) 3 gün ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    once veri alalim demesi cok mantikli idi, o veriler algoritma gelistirmek icin kullanildi :) insanlarda sandiki ucretsiz hizmet aliyoruz.... alogoritmalar gelistirilip olgunlasinca, zaman geldi meyvelerini toplamaya. bir sey ucretsizse oradaki urun sizsiniz....
    once veri alalim demesi cok mantikli idi, o veriler algoritma gelistirmek icin kullanildi :) insanlarda sandiki ucretsiz hizmet aliyoruz.... alogoritmalar ge...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu şirket ilk başta sadece veri alalım gerisi önemli değil diyordu şimdi hem veri hem para istiyor. İlginç gerçekten, nereye oynadıkları da belli değil artık.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Millet tuhaf,sanki verdiği birseyi ücretlendiriyor adamlar.google drive olsun, icloud olsun, onedrive olsun hepsi ayni menşei sahibi değil mi?cloud kullaniyorsan verinin işlenmemesi imkansiz.tek farki stoklamayı sınırsız vermesi.bence bu bile rakiplerinden öne çıkan bir hizmet.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tr1990 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Amerika birleşik devletinin arka bahçesi şirket.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lirikal Militan 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Uygulama arayuzleri cok kötü ve kullanissiz. Sistemin bir bütünlüğü yok. Kullanislilik ve kolaylik desen yok. Hersey karmakarisik bi halde. Hangi özgüvenle bu kararı aldi google anlamak zor.

    Once google servislerini bir butun haline getirirsin arayuzlerini oturtur bunlar bir butunmus gibi calistirirsin anlarim da. Kullanim kolaylığı bile sunmadan bunu yapmak tuhaf. Apple i kurduğu gibi butun ve kullanışlı bi ekosistem kurmadan yapilan hareketlere bak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    LGatakan (Atakan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ayfonculara ücretli olsun.

    Gidip iCloud'un 5GB'lık ücretsiz versiyonuna yedekleme yapsınlar. Sonra "Ayfon çok stabil yeaa" muhabbetleri yapsınlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu şirket ilk başta sadece veri alalım gerisi önemli değil diyordu şimdi hem veri hem para istiyor. İlginç gerçekten, nereye oynadıkları da belli değil artık.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    symbiat (symbiat karalama) 3 gün ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    once veri alalim demesi cok mantikli idi, o veriler algoritma gelistirmek icin kullanildi :) insanlarda sandiki ucretsiz hizmet aliyoruz.... alogoritmalar gelistirilip olgunlasinca, zaman geldi meyvelerini toplamaya. bir sey ucretsizse oradaki urun sizsiniz....
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Nerden para çıkartabilirim düşüncesiyle yapılmış kullanıcı faydası için değil
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hem fotoğraflar Amerikan hükümetiyle paylaşılacak hemde bunun için para ödeyeceğiz ilahi gugıl.
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 gün ( Mesaj Silindi ) fhrstw
    Vahşi kapitalizm bu oluyor işte :D
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alabamalı (UcA kISAca 3A) 3 gün ( Mesaj Silindi ) fhrstw
    Aynı zamanda yapay zeka geliştirmeleri ve büyük veriyide unutmamak lazım anlaşılan tamamlamışlar o işleri artık para etmiyoruz :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 3 gün ( Mesaj Silindi )
    :d
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün OnePlus Watch, Wear OS işletim sistemiyle gelmeyecek 2 gün Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night 4 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor 2 gün Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında inceleme başlattı 2 gün Xiaomi’nin cebe sığan bilgisayarı satışa çıkıyor 2 gün Virgin Hyperloop, ilk insanlı testi başarıyla tamamladı 2 gün Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için trafiğe kapatılacak yollar açıklandı 2 gün Oreo olası bir asteroidin çarpmasına karşı bisküvilerini korumak için sığınak inşa etti 3 gün Netflix kanal sistemini test ediyor 3 gün Redmi Note 9 yeni modelleri bu hafta geliyor 3 gün Başarılı müzik grubu Gorillaz'ın yeni şarkısının klibi GTA 5'in içinde geçiyor 3 gün İngiltere’de havayı sıvılaştırarak enerji depolayacak santral kuruluyor 3 gün Amazon Türkiye’nin 9-11 Kasım indirimlerinde ilk ürünler gelmeye başladı 3 gün Take-Two, Dirt’in geliştiricisi Codemasters’i yaklaşık 1 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor 3 gün Addlink 5 GB/s’ye ulaşan S90 ailesini duyurdu 3 gün RX 6800 XT ve RTX 3070 yan yana görüntülendi 3 gün Kompakt boyutlu Nokia C1 Plus'ın çıkışı yaklaşıyor 3 gün Volkswagen CEO'su: Sonumuzun Nokia gibi olmasını istemiyoruz 3 gün OnePlus 9 serisinde üç model olacak 3 gün Xbox Series X ve S'in geriye dönük uyumluluğu konusunda yeni bilgiler paylaşıldı 3 gün Viking temalı strateji oyunu Northgard iOS ve Android için duyuruldu 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Google Fotoğraflar uygulamasına ücretli özellikler geliyor Sonraki Rockstar Games yeni nesil konsollarda geriye uyumluluk ile çalışacak olan oyunlarını açıkladı 3 gün Oppo'nun ekran altı kameralı telefonu görüntülendi 3 gün Square Enix Marvel's Avengers oyunundan 48 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı 3 gün OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü geliyor 3 gün Robert De Niro ve Morgan Freeman'ın başrolünde olduğu The Comeback Trail filmi 2021'e ertelendi 3 gün Xiaomi Mi 11, 48 MP ultra geniş açılı lens ve Snapdragon 875 ile gelecek 3 gün Rogue-lite türündeki rol yapma oyunu Moonlighter 19 Kasım'da iOS cihazlara geliyor 3 gün Enfeksiyonları önleyebilecek implant kaplaması geliştirildi 3 gün Sosyal medyadaki 10 bin paylaşıma noter tespiti 3 gün Kancalı kurttan ilham alınarak ilaç depolayan cihaz geliştirildi 4 gün Raylara düşen AirPods kulaklıkları Panasonic kurtaracak 4 gün Mass Effect serisinin yeni oyunu geliştirme aşamasında 4 gün İptal edilmiş Nokia N95 devam modeli ortaya çıktı 4 gün Cut the Rope geliştiricisinden ilginç mekanikleriyle Evo Pop 4 gün 28nm siparişleri patlama yaptı 4 gün Xbox Series S de 4K 60 fps oyun oynatabilecek 4 gün The Witcher 2. sezon çekimleri yine durdu 4 gün İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley Motors, 2030 itibariyle karbon nötr olacak 4 gün Dev asteroit Apofis'in 2068'de Dünya'ya çarpma olasılığı tekrar hesaplandı 4 gün Korku oyunu The Medium, 28 Ocak 2021’e ertelendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız