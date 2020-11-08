Google Fotoğraflar uygulamasına ücretli özellikler geliyor

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En popüler Google hizmetlerinden biri olan Google Fotoğraflar artık tamamen ücretsiz olmaktan çıkıyor. Dev şirket milyonlarca kullanıcısı olan uygulamadan para kazanmaya karar verdi.

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XDA geliştirici forumu uzmanları, uygulama sürüm 5.18'in kaynak kodunda, ücretli hizmetlerin yakında piyasaya sürülmesine ilişkin ipuçları buldular. Google Fotoğrafların ücretli özellikler sunacağı varsayımı, arayüzde yer alan "Google One üyeliğiyle daha fazla düzenleme özelliği edinin" ve "Google One üyeliğiyle bunun ve diğer özelliklerin kilidini açın" ibarelerine dayanıyor.

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Popüler efektler de listede

Hangi özellikler için ücret ödeneceği henüz belli değil. Ancak kaynak kodların bazı kısımlarında Vivid, Dynamic, HDR, Afterglow, Ember ve diğer başka filtrelerden bahsediliyor. Burada, kullanıcı tarafından seçilen renk dışındaki tüm renkleri görüntüden kaldırmanıza izin veren en popüler filtrelerden biri olan ColorPop filtresinin de yer aldığını belirtelim.

https://www.xda-developers.com/google-photos-5-18-confirms-premium-editing-features-google-one-members

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