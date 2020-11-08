Google Fotoğraflar uygulamasına ücretli özellikler geliyor

En popüler Google hizmetlerinden biri olan Google Fotoğraflar artık tamamen ücretsiz olmaktan çıkıyor. Dev şirket milyonlarca kullanıcısı olan uygulamadan para kazanmaya karar verdi.
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XDA geliştirici forumu uzmanları, uygulama sürüm 5.18'in kaynak kodunda, ücretli hizmetlerin yakında piyasaya sürülmesine ilişkin ipuçları buldular. Google Fotoğrafların ücretli özellikler sunacağı varsayımı, arayüzde yer alan "Google One üyeliğiyle daha fazla düzenleme özelliği edinin" ve "Google One üyeliğiyle bunun ve diğer özelliklerin kilidini açın" ibarelerine dayanıyor.
Popüler efektler de listede
Hangi özellikler için ücret ödeneceği henüz belli değil. Ancak kaynak kodların bazı kısımlarında Vivid, Dynamic, HDR, Afterglow, Ember ve diğer başka filtrelerden bahsediliyor. Burada, kullanıcı tarafından seçilen renk dışındaki tüm renkleri görüntüden kaldırmanıza izin veren en popüler filtrelerden biri olan ColorPop filtresinin de yer aldığını belirtelim.
https://www.xda-developers.com/google-photos-5-18-confirms-premium-editing-features-google-one-members Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Once google servislerini bir butun haline getirirsin arayuzlerini oturtur bunlar bir butunmus gibi calistirirsin anlarim da. Kullanim kolaylığı bile sunmadan bunu yapmak tuhaf. Apple i kurduğu gibi butun ve kullanışlı bi ekosistem kurmadan yapilan hareketlere bak.
Gidip iCloud'un 5GB'lık ücretsiz versiyonuna yedekleme yapsınlar. Sonra "Ayfon çok stabil yeaa" muhabbetleri yapsınlar.