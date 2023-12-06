Çinli SMIC’ten önemli 5nm adımı

SMIC’ten 5nm atılımı
Huawei'nin gelecek yıl P70, P70 Pro ve P70 Art'ı piyasaya sürmesi beklenirken, eski Çin devinin gelişmiş silikon açısından pazarla rekabetçi kalması gerekiyor. Kirin 9000S bir 7nm SoC olmasına rağmen, ABD tarafından hem Huawei hem de SMIC'e uygulanan yaptırımlar nedeniyle yine de çığır açan bir başarı olarak kabul edildi. Ancak, her iki şirketin de bu sektörde ayakta kalması için TSMIC ve Samsung ile rekabet edebilmesi gerekiyor.
Endüstri kaynaklarına göre derin ultraviyole işlemi (DUV) için parça arzının Çin'deki talebe yetişemediği ve bu özel pazarın daha da artmasının beklendiği söyleniyor. Buna ek olarak, SMIC'in 5nm sürecini DUV ile hazırladığını ve fotomask kullanımının daha da artmasının beklendiğini aktarılıyor.
ABD, Hollanda merkezli ASML gibi firmaların rekabeti engellemek için Çin'e yeni nesil EUV makineleri tedarik etmesini yasakladığından, SMIC'in DUV ekipmanı kullanarak 5nm sürecine devam etmekten başka seçeneği yok. SMIC’in DUV kullanması EUV’ye göre daha düşük verim ve daha fazla maliyet getirecek. Buradaki verim terimi, yonga levhasından (wafer) çıkacak etkin nihai ürün anlamına geliyor.
Rapor, mevcut DUV donanımını kullanan SMIC'in 5nm sürecinin beklenen verimine değinmiyor, ancak yüzde 30 ila 40 arasında bir aralıkta olabileceği düşünülüyor. Rekabette birkaç nesil geride olmalarına rağmen, Çin merkezli kuruluşlar çip üretiminde ilerlemek için ABD'li şirketlerle veya herhangi bir yabancı unsurla ortaklığa ihtiyaç duymadıklarını kanıtladılar, ancak SMIC'in TSMC ve Samsung'u birebir eşlemesi yıllar alabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.