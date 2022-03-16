Intel EMEA ve Hindistan IOT Satış Direktörü Ediz Altun’dan açıklamalar

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Intel bünyesinde 18 yıldır görev yapan ve son 15 yılda önemli roller üstlenen Intel EMEA ve Hindistan IOT Satış Direktörü Ediz Altun, geçtiğimiz günlerde organize edilen basın toplantısında şirketin kısa ve uzun vadeli planları ile ilgili bilgiler verdi.

Intel geleceğe yön veriyor

Basın toplantısı Intel’in kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği atılımlardan söz edilerek başalrken firmanın dünyadaki kritik değişikliklere karşı mücadeleyi hızlandırmak için paylaşımlı kurumsal sorumlulukta yeni bir çağa doğru yol aldığı ve bu amaçla oluşturduğu 2030 Intel RISE stratejisi açıklandı.

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Ediz Altun, yarı iletken teknolojisinin dijitalleşme sürecinde büyük bir rol oynadığını, bu teknolojinin yazılım geliştiricilerinin işlerini kolaylaştırdığını ve müşterilerin yenilikçi çözümler sunabilmesini sağladığını anlattı.

Altun, yarı iletken üretimindeki liderliklerini devam ettirmek istediklerini ve yarı iletken teknolojisine yönelik fabrika yatırımlarının devam edeceğini belirtti. Ayrıca teknoloji ve kolektif eylemlerin etkisiyle daha sorumlu, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya için kurumsal sorumluluk stratejilerini genişlettiklerini söyledi.

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