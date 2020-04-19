Çinli teknoloji şirketleri, ekipman kurulumu için Japon mühendislerin yolunu gözlüyor

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COVID-19 salgınının kontrol altına alındığının açıklanmasından sonra, Çin'in belirli bölgelerinde vatandaşların hareketine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması, sınır ötesi etkileşim sorununu çözmüş değil. Birçok sanayi kuruluşu yabancı danışmanlara çok ihtiyaç duyuyor ve tüm sorunları uzaktan çözmek de mümkün değil.

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Çinli şirketlerden, koronavirüs salgınının ikinci dalgasına sıkı önlem

Nikkei Asian Review tarafından yayınlanan rapora göre, Çin'deki birçok sanayi kuruluşu, faaliyetlerinde ve üretimlerinde Japonya veya ABD'den gelen yabancı danışmanlara büyük ölçüde bağımlı durumda ve hala bu uzmanlar Çin'e giriş yapamamaktalar. Örneğin, önde gelen Çinli likit kristal panel üreticisi BOE Teknoloji Grubu, üretim kapasitelerini genişletme planlarını süresiz olarak ertelemek zorunda kaldı.

Çünkü Japon mühendisler olmadan, Çinli ortaklar ile yeni teknolojik ekipmanların kurulumunu ve devreye alınmasını tamamlayamayacaklardı. Mart ayının sonundan bu yana, Çin makamları yabancıların ülkeye girişini önemli ölçüde sınırlandırdı ve bu da birçok yabancı uzman için ülkeye seyahati imkansız duruma getiriyor.

Uzmanların tahminlerine göre, üretimi genişletemeyen Çinli şirket BOE, başlangıçta hesaplandığından üçte bir daha az sıvı kristal panel üretecek ve küresel televizyon üretiminin de yıl sonuna kadar yüzde 4 azalması bekleniyor. Ancak bu durumun çok önemli olmadığı, Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüketici elektroniği talebinde azalma olacağı da bir başka gerçek.

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Samsung da Japon uzmanları bekliyor

Samsung, Çin'deki yabancı girişine ilişkin kısıtlamalar nedeniyle zor günler geçirebilir. Zira Güney Koreli şirket geçtiğimiz ay Çin'de yeni bir bellek yongası üretim tesisi kurdu, ekipmanın kurulumu için Japon uzmanlar bekleniyor. Bunun yanında global yarı iletken üreticisi Tsinghua Unigroup'un, Hollandalı ASML'den litografik ekipman tedarikinde gecikme ile karşı karşıya kalması da bekleniyor.

Japon üreticiler de Çin'de üretilen bileşenlerin tedarikinde gecikme yaşıyorlar. Panasonic, belirli model dizüstü bilgisayarlarının satışını askıya almak zorunda kalırken, Nikon ise Çin'den bileşen tedariki ile ilgili sorunlar nedeniyle D6 dijital fotoğraf makinesinin çıkışını önümüzdeki aya erteledi.

https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/China-s-factories-struggle-without-key-import-foreign-talent

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