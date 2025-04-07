Volkswagen, Çinli Horizon Robotics ile gelişmiş akıllı sürüş ortaklığı kurdu

Volkswagen ve Horizon ortaklığı genişledi
Bu iş birliği, Volkswagen’in “Çin’de, Çin için” stratejisinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Geliştirilen HSD sistemi, Volkswagen’in yazılım iştiraki CARIAD ile Horizon Robotics’in ortak girişimi olan CARIZON üzerinden hayata geçirilecek. Böylece Alman üretici, araçlarına akıllı sürüş özelliklerini daha hızlı entegre etmeyi hedefliyor.
İlk olarak 2022 yılında başlatılan Volkswagen–Horizon Robotics ortaklığının ardından bir sene sonra ortaya çıkan CARIZON’un odak noktası, Horizon Robotics’in Journey 6 çipiyle desteklenen Seviye 2+ akıllı sürüş sistemleri. Bu sistem, şimdiden yoğun yol testlerine tabi tutuluyor ve Volkswagen’in CEA mimarisi üzerine inşa edilecek yeni bir kompakt, tamamen elektrikli araç modeliyle birlikte 2026’da piyasaya çıkması planlanıyor.
Horizon SuperDrive (HSD) sistemi ise hem donanım hem yazılım katmanlarını entegre ederek uçtan uca bir yazılım çerçevesi sunuyor. Gücünü Journey 6P çipinden alan bu sistem, sürüş deneyimini insan davranışlarına benzer şekilde akıcı, kararlı ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. HSD, karmaşık şehir kavşakları, yayalarla paylaşılan yollar, dar U dönüşleri ve iç park yolları gibi zorlu senaryolarda güvenli ve sezgisel tepkiler verebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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