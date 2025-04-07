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    Volkswagen, Çinli Horizon Robotics ile gelişmiş akıllı sürüş ortaklığı kurdu

    Alman otomotiv devi Volkswagen Group, Çinli Horizon Robotics ile gelişmiş akıllı sürüş teknolojilerinde ortaklık kurdu. Ortaklık HSD (Horizon SuperDrive) otonom sürüş çözümü etrafında toplanıyor.
    Volkswagen, Çinli firma ile gelişmiş akıllı sürüş ortaklığı kurdu Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Volkswagen ile Çin’in önde gelen yapay zeka ve akıllı sürüş teknolojileri firması Horizon Robotics, Çin pazarındaki stratejik iş birliklerini derinleştiriyor. İki şirket, tam senaryo odaklı akıllı sürüş çözümü Horizon SuperDrive (HSD) üzerine kurulu yeni nesil sürüş teknolojileri geliştirmek üzere geniş kapsamlı bir ortaklık duyurdu.

    Volkswagen ve Horizon ortaklığı genişledi

    Bu iş birliği, Volkswagen’in “Çin’de, Çin için” stratejisinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Geliştirilen HSD sistemi, Volkswagen’in yazılım iştiraki CARIAD ile Horizon Robotics’in ortak girişimi olan CARIZON üzerinden hayata geçirilecek. Böylece Alman üretici, araçlarına akıllı sürüş özelliklerini daha hızlı entegre etmeyi hedefliyor.

    İlk olarak 2022 yılında başlatılan Volkswagen–Horizon Robotics ortaklığının ardından bir sene sonra ortaya çıkan CARIZON’un odak noktası, Horizon Robotics’in Journey 6 çipiyle desteklenen Seviye 2+ akıllı sürüş sistemleri. Bu sistem, şimdiden yoğun yol testlerine tabi tutuluyor ve Volkswagen’in CEA mimarisi üzerine inşa edilecek yeni bir kompakt, tamamen elektrikli araç modeliyle birlikte 2026’da piyasaya çıkması planlanıyor.

    Horizon SuperDrive (HSD) sistemi ise hem donanım hem yazılım katmanlarını entegre ederek uçtan uca bir yazılım çerçevesi sunuyor. Gücünü Journey 6P çipinden alan bu sistem, sürüş deneyimini insan davranışlarına benzer şekilde akıcı, kararlı ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. HSD, karmaşık şehir kavşakları, yayalarla paylaşılan yollar, dar U dönüşleri ve iç park yolları gibi zorlu senaryolarda güvenli ve sezgisel tepkiler verebiliyor.

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