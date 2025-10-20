Giriş
    Samsung'un 2nm devrimi: Exynos 2600 kıyaslama sonuçları paylaşıldı

    Samsung, 2nm GAA sürecinde ürettiği Exynos 2600 için kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Yeni yonga, Galaxy S26 serisinde önemli bir rol oynayacak. İşte detaylar...

    Galaxy S26'ya güç verecek: Exynos 2600 kıyaslama sonuçları çıktı! Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 serisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bildiğiniz gibi bu yılki modellerde tekrar Exynos platformuna geri dönülmesi planlıyor ve belirli modellere Samsung'un 2nm GAA sürecini temel alan Exynos 2600 platformu güç verecek. Son olarak yeni yonga setine ait kıyaslama sonuçları paylaşılmaya başladı. 

    Samsung'un 2nm devrimi

    Bir süredir üzerinde çalışılan 2nm GAA süreci, Samsung'un 3nm döneminde yaşadığı verimlilik sorunlarını geride bırakmayı hedefliyor. Şirketin üretim verimi birkaç ay öncesine kadar yüzde 30 civarındayken, bu oran son raporlara göre yüzde 50 seviyesine ulaşmış durumda. Bu da, Exynos 2600'ün Eylül ayı sonunda seri üretime girmesini sağladı.

    2nm GAA mimarisi, 3nm GAA sürecine kıyasla %12 daha yüksek performans, %25’e kadar daha iyi enerji verimliliği ve %5 daha küçük çip alanı sunuyor. Ayrıca bu üretim süreci, enerji kaybını ve ısı yönetimini iyileştiren "backside power delivery" (BSPDN) teknolojisini de içeriyor. 

    Sızan Geekbench 6 sonuçlarına gelirsek, Exynos 2600'ün ilk versiyonunda tek çekirdekte 2.155, çok çekirdekte 7.788 puan alıyor. Güncellenmiş sürümde ise frekans değerleri artırılarak 3.309 / 11.256 puana ulaşıyor. Bu skorlar, işlemcinin Snapdragon 8 Elite Gen 5’in düşük frekanslı versiyonu ile benzer bir seviyede.

    Samsung’un 1+3+6 çekirdek konfigürasyonunu benimsediği yeni Exynos 2600, 1 adet 3.80GHz, 3 adet 3.26GHz ve 6 adet 2.76GHz çekirdekten oluşuyor. Analist tahminlerine göre Exynos 2600 yalnızca Galaxy S26 Pro ve S26+ modellerinde değil, Galaxy S26 Ultra’da da kullanılabilir. Keza bu kez Exynos versiyonu performans anlamında dezavantajlı olmayacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 2 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

