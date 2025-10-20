Samsung'un 2nm devrimi: Exynos 2600 kıyaslama sonuçları paylaşıldı

Samsung'un 2nm devrimi
Bir süredir üzerinde çalışılan 2nm GAA süreci, Samsung'un 3nm döneminde yaşadığı verimlilik sorunlarını geride bırakmayı hedefliyor. Şirketin üretim verimi birkaç ay öncesine kadar yüzde 30 civarındayken, bu oran son raporlara göre yüzde 50 seviyesine ulaşmış durumda. Bu da, Exynos 2600'ün Eylül ayı sonunda seri üretime girmesini sağladı.
2nm GAA mimarisi, 3nm GAA sürecine kıyasla %12 daha yüksek performans, %25’e kadar daha iyi enerji verimliliği ve %5 daha küçük çip alanı sunuyor. Ayrıca bu üretim süreci, enerji kaybını ve ısı yönetimini iyileştiren "backside power delivery" (BSPDN) teknolojisini de içeriyor.
Sızan Geekbench 6 sonuçlarına gelirsek, Exynos 2600'ün ilk versiyonunda tek çekirdekte 2.155, çok çekirdekte 7.788 puan alıyor. Güncellenmiş sürümde ise frekans değerleri artırılarak 3.309 / 11.256 puana ulaşıyor. Bu skorlar, işlemcinin Snapdragon 8 Elite Gen 5’in düşük frekanslı versiyonu ile benzer bir seviyede.
Samsung’un 1+3+6 çekirdek konfigürasyonunu benimsediği yeni Exynos 2600, 1 adet 3.80GHz, 3 adet 3.26GHz ve 6 adet 2.76GHz çekirdekten oluşuyor. Analist tahminlerine göre Exynos 2600 yalnızca Galaxy S26 Pro ve S26+ modellerinde değil, Galaxy S26 Ultra’da da kullanılabilir. Keza bu kez Exynos versiyonu performans anlamında dezavantajlı olmayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Rekor hızda duvar ören inşaat robotu
robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi
124 Kişi Okuyor (4 Üye, 120 Misafir) 25 Masaüstü 99 Mobil
1125 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Samsung Galaxy S26, samsung exynos 2600 ve