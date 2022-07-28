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    Çip yasası ABD senatosu onayından geçti: Amerika ve Çin'in çip savaşı kızışacak!

    ABD Senatosu, Çarşamba günü çip yasa tasarısını onayladı. Yarı iletken üretimi için çip üreticilerine 52 milyar dolarlık destek sağlayacak CHIPS yasasının detayları haberimizde.
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    ABD çip yasası

    Senato, Amerika’nın yarı iletken üretimini artırmayı ve bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi amaçlayan 280 milyar dolarlık teknoloji harcamasına onay verdi.

    ABD Senatosu, 64-33 oyla, Amerika’da ürün çıkarmak isteyen yarı iletken üreticilerine ve sektöre yatırım için %25 yatırım vergisi kredisi ile birlikte araştırma ve iş gücü geliştirme hibeleri için 52 milyar dolarlık yardım fonu sağlayacak bir yasa tasarısı olan CHIPS yasasını onayladı.

    Çip üreticilerine 52 milyar dolar ödenecek

    ABD şirketlerinin yurt içi yatırımlarını çekmeden, yurt dışında mağaza açmadan önce zamanın tükenmekte olduğu yönündeki yönetim uyarılarının ardından çip üreticilerine uzun süredir durdurulan 52 milyar dolarlık ödemeyi içeren yasa tasarısı çoğunluğun evet oyuyla meclisten geçti.

    Mevzuat, yarı iletken finansmanına ek olarak araştırma ve iş gücü eğitimi için para ve 5G kablosuz ağ teknolojisini de içeriyor. Paketteki önemli hükümler arasında;

    • Yerli yarı iletken tesisler kurmak için 39 milyar dolarlık mali yardım
    • Çip araştırmalarına ve işgücü geliştirmesine fon sağlamak için 11 milyar dolar
    • Savunmayla ilgili çip üretimi için 2 milyar dolar
    • Hisse geri alımları, yabancı yatırımlar için fon kullanımına ilişkin kısıtlamalar
    • Yarı iletkenler oluşturmak amacıyla araç üretimi için %25 yatırım vergisi kredisi
    • Uluslarası güvenli iletişim programı için 500 milyon dolar
    • Yarı iletken sektöründe çalışanın eğitimi için 200 milyon dolar
    • Herkese açık kablosuz tedarik zinciri inovasyonu için 1.5 milyar dolar
    • Ulusal Uzay ve Havacılık İdaresi, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, Ulusal Bilim Vakfı’ndaki programların finansmanın değiştirilmesi ve yetkilendirme
    • Enerji Daire Başkanlığı bünyesinde yeni programlara izin verilmesi

    Biden: Çin'den ileride olacağız

    Başkan Biden, Amerika’nın Çin ile rekabetini güçlendirmeyi amaçlayan yasaya ilişkin olarak “Onlarca yıldır bazı uzmanlar Amerika’da çip üretiminden vazgeçmemiz gerektiğini söylüyor. Buna hiç inanmadım. Üretim işi geri döndü. Bu yasa sayesinde onlardan daha fazlasına sahip olacağız” dedi.

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