Çip yasası ABD senatosu onayından geçti: Amerika ve Çin'in çip savaşı kızışacak!

Senato, Amerika’nın yarı iletken üretimini artırmayı ve bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi amaçlayan 280 milyar dolarlık teknoloji harcamasına onay verdi.

ABD Senatosu, 64-33 oyla, Amerika’da ürün çıkarmak isteyen yarı iletken üreticilerine ve sektöre yatırım için %25 yatırım vergisi kredisi ile birlikte araştırma ve iş gücü geliştirme hibeleri için 52 milyar dolarlık yardım fonu sağlayacak bir yasa tasarısı olan CHIPS yasasını onayladı.

Çip üreticilerine 52 milyar dolar ödenecek

ABD şirketlerinin yurt içi yatırımlarını çekmeden, yurt dışında mağaza açmadan önce zamanın tükenmekte olduğu yönündeki yönetim uyarılarının ardından çip üreticilerine uzun süredir durdurulan 52 milyar dolarlık ödemeyi içeren yasa tasarısı çoğunluğun evet oyuyla meclisten geçti.

Mevzuat, yarı iletken finansmanına ek olarak araştırma ve iş gücü eğitimi için para ve 5G kablosuz ağ teknolojisini de içeriyor. Paketteki önemli hükümler arasında;

Yerli yarı iletken tesisler kurmak için 39 milyar dolarlık mali yardım

Çip araştırmalarına ve işgücü geliştirmesine fon sağlamak için 11 milyar dolar

Savunmayla ilgili çip üretimi için 2 milyar dolar

Hisse geri alımları, yabancı yatırımlar için fon kullanımına ilişkin kısıtlamalar

Yarı iletkenler oluşturmak amacıyla araç üretimi için %25 yatırım vergisi kredisi

Uluslarası güvenli iletişim programı için 500 milyon dolar

Yarı iletken sektöründe çalışanın eğitimi için 200 milyon dolar

Herkese açık kablosuz tedarik zinciri inovasyonu için 1.5 milyar dolar

Ulusal Uzay ve Havacılık İdaresi, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, Ulusal Bilim Vakfı’ndaki programların finansmanın değiştirilmesi ve yetkilendirme

Enerji Daire Başkanlığı bünyesinde yeni programlara izin verilmesi

Biden: Çin'den ileride olacağız

Başkan Biden, Amerika’nın Çin ile rekabetini güçlendirmeyi amaçlayan yasaya ilişkin olarak “Onlarca yıldır bazı uzmanlar Amerika’da çip üretiminden vazgeçmemiz gerektiğini söylüyor. Buna hiç inanmadım. Üretim işi geri döndü. Bu yasa sayesinde onlardan daha fazlasına sahip olacağız” dedi.

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