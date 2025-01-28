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    Circle to Search yeni özelliklerle daha yetenekli hale geldi

    Google, ekranda yer alan herhangi bir nesneyi daire içine alarak arama yapmayı sağlayan Circle to Search özelliğine yeni özellikler ekledi.                       
    Circle to Search yeni özelliklerle daha yetenekli hale geldi Tam Boyutta Gör
    Google, ekranda yer alan herhangi bir nesneyi daire içine alarak arama yapmayı sağlayan Circle to Search (Arama İçin Daire İçine Al) özelliğini Galaxy S24 serisiyle birlikte kullanıma sunmuştu. Galaxy S25 serisiyle beraber Circle to Search yeni özelliklerle daha yetenekli hale geldi. Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde iki yeni özellikten bahsetti.

    Circle to Search'e gelen yeni özellikler

    İlk olarak, Circle to Search artık yerler, trend olan resimler ve benzersiz nesneler dahil olmak üzere daha fazla görsel arama sonucu sağlamak için AI Overviews (Yapay Zeka Genel Bakış) özelliğine kavuştu. Bu sayede, bu nesneler hakkında daha kolay ve daha hızlı bilgi edinmek mümkün hale geldi.

    İkincisi, Circle to Search artık iletişim numaralarını, e-posta adreslerini ve URL'leri tanıyabiliyor ve bu numaraları arama, e-posta gönderme ve web sayfalarına direkt erişim imkanı sunuyor.

    Şu anda, güncellenmiş Circle to Search'ün diğer Galaxy ve Android telefonlara gelip gelmediği bilinmiyor. Ancak ilerleyen zamanlarda Google diğer cihazlara da getirecektir.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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