Circle to Search yeni özelliklerle daha yetenekli hale geldi

Circle to Search'e gelen yeni özellikler
İlk olarak, Circle to Search artık yerler, trend olan resimler ve benzersiz nesneler dahil olmak üzere daha fazla görsel arama sonucu sağlamak için AI Overviews (Yapay Zeka Genel Bakış) özelliğine kavuştu. Bu sayede, bu nesneler hakkında daha kolay ve daha hızlı bilgi edinmek mümkün hale geldi.
İkincisi, Circle to Search artık iletişim numaralarını, e-posta adreslerini ve URL'leri tanıyabiliyor ve bu numaraları arama, e-posta gönderme ve web sayfalarına direkt erişim imkanı sunuyor.
Şu anda, güncellenmiş Circle to Search'ün diğer Galaxy ve Android telefonlara gelip gelmediği bilinmiyor. Ancak ilerleyen zamanlarda Google diğer cihazlara da getirecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)