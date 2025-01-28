Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, ekranda yer alan herhangi bir nesneyi daire içine alarak arama yapmayı sağlayan Circle to Search (Arama İçin Daire İçine Al) özelliğini Galaxy S24 serisiyle birlikte kullanıma sunmuştu. Galaxy S25 serisiyle beraber Circle to Search yeni özelliklerle daha yetenekli hale geldi. Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde iki yeni özellikten bahsetti.

Circle to Search'e gelen yeni özellikler

İlk olarak, Circle to Search artık yerler, trend olan resimler ve benzersiz nesneler dahil olmak üzere daha fazla görsel arama sonucu sağlamak için AI Overviews (Yapay Zeka Genel Bakış) özelliğine kavuştu. Bu sayede, bu nesneler hakkında daha kolay ve daha hızlı bilgi edinmek mümkün hale geldi.

Galaxy S25 Edge’in kamera kurulumu beklentileri geçebilir 8 sa. önce eklendi

İkincisi, Circle to Search artık iletişim numaralarını, e-posta adreslerini ve URL'leri tanıyabiliyor ve bu numaraları arama, e-posta gönderme ve web sayfalarına direkt erişim imkanı sunuyor.

Şu anda, güncellenmiş Circle to Search'ün diğer Galaxy ve Android telefonlara gelip gelmediği bilinmiyor. Ancak ilerleyen zamanlarda Google diğer cihazlara da getirecektir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Circle to Search yeni özelliklerle daha yetenekli hale geldi