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    EKG çekebilen ve düzensiz kalp atışını tespit edebilen akıllı yüzük tanıtıldı

    Akıllı yüzük üreticisi Circular, CES 2025'te yeni nesil Ring 2'yi duyurdu. Circular Ring 2, EKG ve AFib (atriyal fibrilasyon) tespiti özelliğiyle geliyor.       
    Circular Ring 2 akıllı yüzük EKG & AFib Tam Boyutta Gör
    Circular, FDA onaylı Atriyal Fibrilasyon tespit algoritmasına sahip, EKG de çekebilen yeni nesil giyilebilir cihazı duyurdu. Circular Ring 2, akıllı yüzüklerde bir ilk olarak parmak ölçüsünü hesaplamak için kit yerine uygulama kullanıyor.

    Circular Ring 2 özellikleri neler?

    Yüzüğün EKG işlevi ve FDA onaylı AFib tespiti, kullanıcılara kalp sağlıklarını takip etme olanağı sağlıyor. Akıllı yüzük, gelişmiş PPG (fotopletismografi) sensörünü kullanarak EKG ölçümü yapabiliyor. PPG sensörleri, kan akışındaki değişiklikleri ölçmek için cildinize ışık tutarak çalışıyor.

    Circular, yeni yüzüğün selefine kıyasla daha iyi pil ömrü (sekiz gün) dahil olmak üzere geliştirmeler içerdiğini söylüyor. Uyku analizi dahil önemli sağlık ölçümlerini takip etmek için geliştirilmiş sensörler içeriyor. Circular, daha sezgisel kullanıcı deneyimi sağlamak için yardımcı uygulamanın yeniden tasarladığını söylüyor.

    Circular Ring 2 fiyatı ne kadar?

    Circular Ring 2, altın, gümüş, siyah ve rose gold renkte geliyor. Circular, kişilerin yüzüğü sipariş vermeden önce akıllı telefonlarından erişebilecekleri Dijital Yüzük Ölçülendirme özelliği sunacak. Bu, yeni nesil akıllı yüzüklerde ölçü için artık plastik kitlere gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Circular Ring 2, 380 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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