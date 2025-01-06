EKG çekebilen ve düzensiz kalp atışını tespit edebilen akıllı yüzük tanıtıldı

Circular Ring 2 özellikleri neler?
Yüzüğün EKG işlevi ve FDA onaylı AFib tespiti, kullanıcılara kalp sağlıklarını takip etme olanağı sağlıyor. Akıllı yüzük, gelişmiş PPG (fotopletismografi) sensörünü kullanarak EKG ölçümü yapabiliyor. PPG sensörleri, kan akışındaki değişiklikleri ölçmek için cildinize ışık tutarak çalışıyor.
Circular, yeni yüzüğün selefine kıyasla daha iyi pil ömrü (sekiz gün) dahil olmak üzere geliştirmeler içerdiğini söylüyor. Uyku analizi dahil önemli sağlık ölçümlerini takip etmek için geliştirilmiş sensörler içeriyor. Circular, daha sezgisel kullanıcı deneyimi sağlamak için yardımcı uygulamanın yeniden tasarladığını söylüyor.
Circular Ring 2 fiyatı ne kadar?
Circular Ring 2, altın, gümüş, siyah ve rose gold renkte geliyor. Circular, kişilerin yüzüğü sipariş vermeden önce akıllı telefonlarından erişebilecekleri Dijital Yüzük Ölçülendirme özelliği sunacak. Bu, yeni nesil akıllı yüzüklerde ölçü için artık plastik kitlere gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Circular Ring 2, 380 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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