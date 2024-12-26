Samsung, Galaxy Ring 2’yi çok yakında tanıtabilir

Galaxy Ring 2 geliyor
Samsung’un akıllı yüzük kategorisindeki ikinci nesil ürünü olması beklenen Galaxy Ring 2’nin, selefine kıyasla daha fazla özellik sunacağı tahmin ediliyor. İddialara göre, Galaxy Ring 2’de 11 farklı boyut seçeneği yer alacak. Bu, kullanıcıların daha iyi bir uyum sağlaması açısından büyük bir yenilik olarak görülüyor. Yeni yüzüğün, güncellenmiş sensörler ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle daha hassas sağlık verileri sunması bekleniyor.
Bununla birlikte, Galaxy Ring 2’nin pil ömrü de önemli bir gelişme gösterebilir. Yüzüğün boyutuna bağlı olarak, cihazın pil ömrünün 7 gün veya üstüne çıkabileceği belirtiliyor. Her boyut seçeneğinde farklı bir pil kapasitesi sunulacak olması, bu segmentte rekabetin daha da kızışacağına işaret ediyor. Özellikle Oura Ring 4’ün geniş boyut aralığıyla (4'ten 15'e kadar) pazar liderliğini sürdürdüğü göz önüne alındığında, Samsung’un bu alanda iddialı bir hamle yapması bekleniyor.
Galaxy Ring 2’ye dair çok fazla bilgi bulunmasa da, Temmuz ayında ortaya çıkan bir patent, ürünün tasarımında önemli değişikliklere işaret ediyor. Patentte, ilk nesil Galaxy Ring’in yuvarlak tasarımından farklı olarak köşeli bir dış yüzey tasarımı göze çarpmıştı. Ayrıca, yeni yüzüğün EKG sensörü, sıcaklık sensörü, hızlanma sensörü ve parmak izi sensörü gibi özellikler taşıyabileceği öne sürülmüştü. Ancak bu patentin tam olarak hangi ürünü temsil ettiği elbette belirsiz, bunlar daha sonraki cihazlarda da bulunabilir.
İlk nesil Galaxy Ring de yine Unpacked etkinliğinde duyurulmuş ve bu yılın Temmuz ayında satışa çıkmıştı. Cihazın Türkiye’ye gelişi ise Kasım ayını bulmuştu. Halihazırda Galaxy Ring, 12.999 TL’ye satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.