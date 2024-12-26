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    Samsung, Galaxy Ring 2’yi çok yakında tanıtabilir

    Samsung’un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring, genel olarak başarılı bir üründü. Ancak son söylentilere göre teknoloji devi, Galaxy Ring 2’yi önümüzdeki ay Unpacked etkinliğinde tanıtabilir.
    Samsung, Galaxy Ring 2’yi çok yakında tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, 22 Ocak tarihinde düzenleyeceği Unpacked 2025 etkinliğinde merakla beklenen Galaxy S25 serisini tanıtacak. Ayrıca firmanın artırılmış gerçeklik gözlüğü "Project Moohan" ile ilgili detayların da paylaşılması bekleniyor. Hatta daha sonra piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S25 Slim hakkında da bir duyurunun yapılacağı söyleniyor. Tüm bunların yanı sıra dikkat çekici bir başka ürün daha etkinlikte sahne alabilir: Galaxy Ring 2.

    Galaxy Ring 2 geliyor

    Samsung’un akıllı yüzük kategorisindeki ikinci nesil ürünü olması beklenen Galaxy Ring 2’nin, selefine kıyasla daha fazla özellik sunacağı tahmin ediliyor. İddialara göre, Galaxy Ring 2’de 11 farklı boyut seçeneği yer alacak. Bu, kullanıcıların daha iyi bir uyum sağlaması açısından büyük bir yenilik olarak görülüyor. Yeni yüzüğün, güncellenmiş sensörler ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle daha hassas sağlık verileri sunması bekleniyor.

    Bununla birlikte, Galaxy Ring 2’nin pil ömrü de önemli bir gelişme gösterebilir. Yüzüğün boyutuna bağlı olarak, cihazın pil ömrünün 7 gün veya üstüne çıkabileceği belirtiliyor. Her boyut seçeneğinde farklı bir pil kapasitesi sunulacak olması, bu segmentte rekabetin daha da kızışacağına işaret ediyor. Özellikle Oura Ring 4’ün geniş boyut aralığıyla (4'ten 15'e kadar) pazar liderliğini sürdürdüğü göz önüne alındığında, Samsung’un bu alanda iddialı bir hamle yapması bekleniyor.

    Galaxy Ring 2’ye dair çok fazla bilgi bulunmasa da, Temmuz ayında ortaya çıkan bir patent, ürünün tasarımında önemli değişikliklere işaret ediyor. Patentte, ilk nesil Galaxy Ring’in yuvarlak tasarımından farklı olarak köşeli bir dış yüzey tasarımı göze çarpmıştı. Ayrıca, yeni yüzüğün EKG sensörü, sıcaklık sensörü, hızlanma sensörü ve parmak izi sensörü gibi özellikler taşıyabileceği öne sürülmüştü. Ancak bu patentin tam olarak hangi ürünü temsil ettiği elbette belirsiz, bunlar daha sonraki cihazlarda da bulunabilir.

    İlk nesil Galaxy Ring de yine Unpacked etkinliğinde duyurulmuş ve bu yılın Temmuz ayında satışa çıkmıştı. Cihazın Türkiye’ye gelişi ise Kasım ayını bulmuştu. Halihazırda Galaxy Ring, 12.999 TL’ye satılıyor.

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    Mantarın Başı 17 saat önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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    yivsiz av tüfeği arabada taşınır mı çok çirkinim vazektomi devlet hastanesinde yapılıyor mu sürücü kursu nereye şikayet edilir ön kamera açılmıyor

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