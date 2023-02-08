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    Cities: Skylines Remastered ücretsiz yükseltme ile yeni nesil konsollara geliyor

    Cities: Skylines Remastered sürümü Paradox Interactive tarafından duyuruldu. Açıklanan bilgiler göre Cities: Skylines Remastered Edition, konsol sahiplerine ücretsiz yükseltme seçeneği sunacak.
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    Cities: Skylines Remastered Tam Boyutta Gör
    Popüler şehir kurma ve yönetim Cities: Skylines nihayet son nesil konsollara geliyor. Yayıncı Paradox Interactive ve geliştirici Colossal Order tarafından bugün duyurulan Cities: Skylines Remastered, Xbox Series X|S ve PlayStation 5’e gelirken aynı zamanda bazı yenilikleri de içeriyor.

    Remastered sürümünün en büyük özelliği önceki konsol nesillerinde verilen 9 karoluk inşa sınırını 25’e çıkartıyor. Dolayısıyla çok daha büyük ve geniş şehirlerin kurulmasının önü açılıyor. Yeni eklenen harita düzenleyici, konsol oyuncularının tıpkı PC sürümünde olduğu gibi kendi şehirlerini oluşturmaya başlamadan önce araziyi istedikleri gibi düzenlemelerine de olanak tanıyacak.

    Cities: Skylines Remastered, yeni nesle geliyor

    Ayrıca, nesnelerin hassas yerleşimi için geliştirilmiş araçlar, bir mesafe göstergesi, hızlı bir seçim aracı ve hatta hava durumunu, günün saatini ve diğer çevresel hususları değiştirmek için yeni bir kontrol paneli de yenilenmiş sürüm ile birlikte yeni nesle getiriliyor. Paradox, bu yeni konsol sürümünün henüz oynanış görüntülerini paylaşmadı ancak getirdiği tüm özellik ve yükseltmelere rağmen performans iyileştirmeleri vaat ediyor.

    Halihazırda Xbox One veya PlayStation 4'te Cities: Skylines'a sahip olanlar yeni nesil konsollarda Remastered yükseltmesini ücretsiz olarak alabilecek. After Dark genişlemesini de içeren Cities: Skylines Remastered, 15 Şubat tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S’e gelecek. Oyuna sahip olmayanların ödemesi gereken fiyat ise 40 dolar.

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