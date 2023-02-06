Yılın beklenen oyunlarından Hogwarts Legacy için yeni video yayınlandı

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Warner Bros. Interactive ve Avalanche Software’ın açık dünya rpg oyunu Hogwarts Legacy için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Yeni video, oyunda yer alacak büyülü yaratıklara ve özel büyülere erken bir bakış fırsatı sunuyor.

Hogwarts Legacy için yeni oynanış videosu paylaşıldı

Hogwarts Legacy, oyuncuları Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda öğrenci oldukları bir dünyaya taşıyacak. Böylece oyuncular, yolculukları sırasında büyülerde ustalaşarak, iksirler hazırlayarak, büyülü canavarları evcilleştirerek ve çok daha fazlasını yaparak büyülü güçlerini geliştirecekler.

Oyunda yer alan ve birçok kişiyi heyecanlandıran unsurlardan bir tanesi de, oyuncuların Harry Potter Fan Club hesaplarını WB Games Hesaplarına bağlayarak ev ve sihirli asalarını oyuna aktarabilmeleri olacak. Ayrıca iki hesabı birbirine bağlayan kullanıcılara, House Fan-Atic Robes ve Beaked Skull Mask gibi oyun içi hediyeler sunulacak.

10 Şubat tarihinde PC ve yeni nesil konsollar için çıkış yapacak olan Hogwarts Legacy, 4 Nisan 2023'te PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında ve 25 Temmuz 2023'te Nintendo Switch için piyasaya sürülecek. Oyunun güncel sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Hogwarts Legacy güncel sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB ya da AMD RX 470 4GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD (tercihen), HDD (desteklenen), 720p/60 fps, Düşük Ayarlar

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti ya da AMD Radeon RX 5700 XT ya da Intel Arc A770

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD, 1080p/60 fps, Yüksek Ayarlar

Ultra 2K Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti ya da AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD, 1440p/60 fps, Ultra Yüksek Ayarlar

Ultra 4K Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3090Ti ya da AMD Radeon RX 7900 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD, 2160p/60 fps, Ultra Yüksek Ayarlar

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Hogwarts Legacy için yeni bir oynanış videosu yayınlandı!