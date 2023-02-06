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    Anlık Bildirim

    Yılın beklenen oyunlarından Hogwarts Legacy için yeni video yayınlandı

    Hogwarts Legacy 10 Şubat'ta PS5, Xbox Series X/S ve PC kullanıcıları ile buluşacak. Bugün Harry Potter'ın evreninde geçen açık dünya aksiyon oyunu için yeni bir video paylaşıldı.
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    Hogwarts Legacy için yeni bir oynanış videosu yayınlandı! Tam Boyutta Gör

    Warner Bros. Interactive ve Avalanche Software’ın açık dünya rpg oyunu Hogwarts Legacy için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Yeni video, oyunda yer alacak büyülü yaratıklara ve özel büyülere erken bir bakış fırsatı sunuyor. 

    Hogwarts Legacy için yeni oynanış videosu paylaşıldı

    Hogwarts Legacy, oyuncuları Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda öğrenci oldukları bir dünyaya taşıyacak. Böylece oyuncular, yolculukları sırasında büyülerde ustalaşarak, iksirler hazırlayarak, büyülü canavarları evcilleştirerek ve çok daha fazlasını yaparak büyülü güçlerini geliştirecekler.

    Oyunda yer alan ve birçok kişiyi heyecanlandıran unsurlardan bir tanesi de, oyuncuların Harry Potter Fan Club hesaplarını WB Games Hesaplarına bağlayarak ev ve sihirli asalarını oyuna aktarabilmeleri olacak. Ayrıca iki hesabı birbirine bağlayan kullanıcılara, House Fan-Atic Robes ve Beaked Skull Mask gibi oyun içi hediyeler sunulacak.

    10 Şubat tarihinde PC ve yeni nesil konsollar için çıkış yapacak olan Hogwarts Legacy, 4 Nisan 2023'te PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında ve 25 Temmuz 2023'te Nintendo Switch için piyasaya sürülecek. Oyunun güncel sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

    Hogwarts Legacy güncel sistem gereksinimleri

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1400
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB ya da AMD RX 470 4GB
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: SSD (tercihen), HDD (desteklenen), 720p/60 fps, Düşük Ayarlar

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti ya da AMD Radeon RX 5700 XT ya da Intel Arc A770
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: SSD, 1080p/60 fps, Yüksek Ayarlar

    Ultra 2K Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x
    • Bellek: 32 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti ya da AMD Radeon RX 6800 XT
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: SSD, 1440p/60 fps, Ultra Yüksek Ayarlar

    Ultra 4K Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x
    • Bellek: 32 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3090Ti ya da AMD Radeon RX 7900 XT
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: SSD, 2160p/60 fps, Ultra Yüksek Ayarlar
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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