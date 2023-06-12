Xbox etkinliğinde Clockwork Revolution duyuruldu

Clockwork Revolution neler sunuyor?
Birinci tekil şahıs aksiyon-macera oyunu olan Clockwork Revolution, steampunk ögelerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı bir evrende geçiyor. Avalon dünyasının Victorian adındaki şehirde, zaman yolculuğu kullanarak şehir yönetmeye çalışan Lady Ironwood’a karşı verdiğiniz mücadeleyi anlatıyor.
Oyunda amaç kendinize ait zaman yolculuğu cihazını kullanarak Lady Ironwood’un şehre neler yaptığını anlamak. RPG ögelerinin olduğu oyunda bölgelerin zaman içerisindeki değişimini tespit etmenin yanı sıra düşmanlara karşı da savaşmanız gerekiyor. Clockwork Revolution için henüz net bir çıkış tarihi verilmedi.
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi