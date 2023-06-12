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    Anlık Bildirim

    Xbox etkinliğinde Clockwork Revolution duyuruldu

    Xbox etkinliğinde duyurulan Clockwork Revolution oyunu, steampunk tabanlı bir evrende zamanı değiştirerek şehri zalim yöneticiden kurtarmanızı konu ediniyor.    
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    Clockwork Revolution Tam Boyutta Gör
    Başarılı Wasteland serilerinin ardından 2018 yılında Microsoft tarafından satın alınan inXile Studios, Xbox etkinliğinde yine sahnedeydi. Merakla beklenen duyuruda Clockwork Revolution oyunu ortaya çıktı.

    Clockwork Revolution neler sunuyor?

    Birinci tekil şahıs aksiyon-macera oyunu olan Clockwork Revolution, steampunk ögelerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı bir evrende geçiyor. Avalon dünyasının Victorian adındaki şehirde, zaman yolculuğu kullanarak şehir yönetmeye çalışan Lady Ironwood’a karşı verdiğiniz mücadeleyi anlatıyor.

    Oyunda amaç kendinize ait zaman yolculuğu cihazını kullanarak Lady Ironwood’un şehre neler yaptığını anlamak. RPG ögelerinin olduğu oyunda bölgelerin zaman içerisindeki değişimini tespit etmenin yanı sıra düşmanlara karşı da savaşmanız gerekiyor. Clockwork Revolution için henüz net bir çıkış tarihi verilmedi.

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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

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