Xbox etkinliğinde Clockwork Revolution duyuruldu

Tam Boyutta Gör Başarılı Wasteland serilerinin ardından 2018 yılında Microsoft tarafından satın alınan inXile Studios, Xbox etkinliğinde yine sahnedeydi. Merakla beklenen duyuruda Clockwork Revolution oyunu ortaya çıktı.

Clockwork Revolution neler sunuyor?

Birinci tekil şahıs aksiyon-macera oyunu olan Clockwork Revolution, steampunk ögelerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı bir evrende geçiyor. Avalon dünyasının Victorian adındaki şehirde, zaman yolculuğu kullanarak şehir yönetmeye çalışan Lady Ironwood’a karşı verdiğiniz mücadeleyi anlatıyor.

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Oyunda amaç kendinize ait zaman yolculuğu cihazını kullanarak Lady Ironwood’un şehre neler yaptığını anlamak. RPG ögelerinin olduğu oyunda bölgelerin zaman içerisindeki değişimini tespit etmenin yanı sıra düşmanlara karşı da savaşmanız gerekiyor. Clockwork Revolution için henüz net bir çıkış tarihi verilmedi.

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