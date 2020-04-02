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    Cloudflare’den ücretsiz WARP VPN, Windows ve MacOS’a geldi

    İnternet hizmetleri sunan Cloudflare firması, geçen yıl sadece mobil 1.1.1.1 uygulamasının içine yerleştirdiği Warp VPN hizmetini Windows ve MacOS için kullanıma sundu.
    6 gün
    3,1b
    1
    8
    Windows
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Cloudflare’den ücretsiz WARP VPN, Windows ve MacOS’a geldi
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    Geçen yıl Cloudflare tarafından tanıtılan ve mobilde kullanıma sunulan WARP VPN hizmeti, yapılan açıklamayla henüz beta sürecinde de olsa Windows ve MacOS kullanıcılarına sunuldu. 

    Cloudflare tarafından yapılan açıklamayla herhangi bir VPN’e benzemediği ifade edilen WARP, Wireguard protokolünü kullanarak internet bağlantılarını güvenli hâle getiriyor ve internet servis sağlayıcısının bilgilerinizi izlemesinin önüne geçiyor. Servis ayrıca TCP yerine UDP kullanarak düşük kaliteli bağlantılara karşı daha dayanıklı bir yapıya sahip. Önbellekleme ve sıkıştırma hizmetlerini de kullanan Cloudflare uygulaması, firmaya göre hiç VPN kullanmamaya kıyasla pil tasarrufu sağlıyor ve daha yüksek hızda internet sunuyor. 

    Ayrıca Bkz. "THY, tüm dış hat ve belli şehirler hariç tüm iç hat uçuşlarını 1 Mayıs’a kadar durdurdu"

    Cloudflare uygulama üzerinde kimsenin kişisel verilerini kaydetmediğini ve uygulamayı ayakta tutmak için gereken geliri Warp+ abonelikleriyle elde edeceğini belirtiyor. Bu aboneler, ücretsiz kullanıcılara kıyasla Cloudflare Argo ağını kullanacaklar ve internet performansları daha yüksek olacak.



    https://blog.cloudflare.com/announcing-the-beta-for-warp-for-macos-and-windows/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
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    drjacob (... ) 4 gün
    macos için iyi oldu.
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    ERIKCI (Arap Saçı) 6 gün
    Google cloud da kendime vpn server yaptım ama hızlar çok düşüktü, yanlış yaptığım bir şey mi var acaba bilen var mı?
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    Afodfrea 5 gün ERIKCI
    Eger Wireguard kurduysaniz, GCP uzerinde MTU buyukluguyle ilgili bi uyumsuzluk oluyor. Yavaslik ondan kaynaklanmis olabilir.

    WireGuard/GCE - standard MTU causes fragmentation, some Google sites fail.

    Tavsiyem Hetzner veya Scaleway uzerine Outline kurun yonunde olur. Aylik 2,5-3 Euro'ya cok hizli ve veirmli calisiyor. 2 yildan fazladir problemsiz bir sekilde kullaniyorum.
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    The Hollow 6 gün
    Android sürümünü bir ara denemiştim ama yeterince hızlı değildi. Kendi VPN'im ile single sunucudan 70Mbps üzeri, multi'den ise 85Mbps üzeri hızlar alıyorum.
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    mabovski (ahmet güler) 6 gün
    1 GB bitince direk ücret mi istiyor, yoksa hız mı düşüyor?
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    10ur 6 gün
    Ya sunu aylik 2,3 tl bisi yapsalar ne guzel olur binlerce insanla surumden kazanirlar
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    Kefelon (Onur Emre KARADAĞ) 6 gün
    Süper haber, telefonda mükemmel çalışıyor. Yüzlerce VPN denedim 1.1.1.1 Warp kadar iyisi yok. En ufak yavaşlama hissettirmiyor hızda. Ücretsiz versiyonu bile. Bilgisayara da gelirse kesin ücretliye geçerim diyordum, 10 TL gibi bir ücreti var sanırsam.
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