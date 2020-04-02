Cloudflare’den ücretsiz WARP VPN, Windows ve MacOS’a geldi

Tam Boyutta Gör

Geçen yıl Cloudflare tarafından tanıtılan ve mobilde kullanıma sunulan WARP VPN hizmeti, yapılan açıklamayla henüz beta sürecinde de olsa Windows ve MacOS kullanıcılarına sunuldu.

Cloudflare tarafından yapılan açıklamayla herhangi bir VPN’e benzemediği ifade edilen WARP, Wireguard protokolünü kullanarak internet bağlantılarını güvenli hâle getiriyor ve internet servis sağlayıcısının bilgilerinizi izlemesinin önüne geçiyor. Servis ayrıca TCP yerine UDP kullanarak düşük kaliteli bağlantılara karşı daha dayanıklı bir yapıya sahip. Önbellekleme ve sıkıştırma hizmetlerini de kullanan Cloudflare uygulaması, firmaya göre hiç VPN kullanmamaya kıyasla pil tasarrufu sağlıyor ve daha yüksek hızda internet sunuyor.

Ayrıca Bkz. "THY, tüm dış hat ve belli şehirler hariç tüm iç hat uçuşlarını 1 Mayıs’a kadar durdurdu"

Cloudflare uygulama üzerinde kimsenin kişisel verilerini kaydetmediğini ve uygulamayı ayakta tutmak için gereken geliri Warp+ abonelikleriyle elde edeceğini belirtiyor. Bu aboneler, ücretsiz kullanıcılara kıyasla Cloudflare Argo ağını kullanacaklar ve internet performansları daha yüksek olacak.

https://blog.cloudflare.com/announcing-the-beta-for-warp-for-macos-and-windows/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.