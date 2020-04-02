THY, tüm dış hat ve belli şehirler hariç tüm iç hat uçuşlarını 1 Mayıs’a kadar durdurdu

Tam Boyutta Gör

Türk Hava Yolları, yaptığı yeni açıklamayla dış hat ve iç hat uçuşları ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Buna göre daha önce 17 Nisan’a kadar durdurulan dış hat uçuşları artık 1 Mayıs tarihine kadar yapılmayacak. İç hatlarda ise belli şehirlere yapılan uçuşların kısıtlı bir şekilde devam edeceğini bildiren şirket, diğer iç hat destinasyonlarına yapılacak uçuşların da benzer şekilde 1 Mayıs tarihine kadar durdurulduğunu ifade etti.

Ayrıca Bkz. "NASA, SpaceX’e ait Crew Dragon kapsülüyle düzenlenecek ilk resmi görevin personelini seçti"

İlginizi Çekebilir

THY, iç hat seferlerinde yan koltuk boş uygulamasına geçiyor

Şirketin iç hat uçuşlarına dair resmi sitesinde yapılan açıklamada, “İç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van uçuşları kısıtlı şekilde gerçekleştirilecek olup diğer tüm iç hat uçuşlarımız 1 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 29 Mart 2020 saat 06.00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan Seyahat İzin Belgesi talep edilecektir. Seyahat İzin Belgesi bulunmayan yolcularımız, bilet satın alamayacak ve daha öncesinden bilet almış olsalar dahi uçuşa kabul edilmeyecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Kimlik numarası ile kontrol yapılacak

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin Twitter üzerinden de paylaştığı kararla ilgili Ekşi, “Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurt dışı ve yurt içi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur. İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız kısıtlı seferlerimiz devam edecektir.” dedi.

İç hatlarda yolculuk etmek isteyenlerin İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında ancak Seyahat İzin Belgesi ile uçağa binebileceğinin hatırlatıldığı açıklamada bu süre zarfında web sitesi, mobil uygulamalar ve çağrı merkezi üzerinden yapılacak bilet satışı işlemlerinde kimlik numarası ile kontrol yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda yapılan açıklamanın detayları ise şöyle;

“Seyahat İzin Belgesi olmayan yolcularımız, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeden izin koşullarını ve başvuru yöntemini öğrenebilirler. 1 Mayıs 2020 tarihine kadar web sitemiz ve mobil uygulamalarımızdan check-in yapılamayacak olup, check-in işlemlerinin havalimanlarında bulunan check-in kontuvarlarımızdan Seyahat İzin Belgesi ibraz edilerek yapılması gerekmektedir. İç hat uçuşlarımızda Seyahat İzin Belgesi almış olan yolcularımızın kalkış saatinden en az 2 saat önce, Seyahat İzin Belgesi bulunmayanların ise işlemlerini tamamlamak üzere 4 saat önce havalimanında hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu süreçte gerçekleştirilecek iç hat uçuşlarımızda tek yön 325 TL, aktarmalı 549 TL sabit fiyat uygulaması yapılacaktır."

THY, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir başka açıklamayla yan koltuk boş uygulamasına geçtiğini duyurmuş ve yaptığı açıklamada “ç hat seferlerimiz için uçak içinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapacağız, az bilet satılacak.” ifadelerini kullanmıştı.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/thy-dis-hat-ucuslarini-1-mayisa-kadar-durdurdu-/1788782

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.