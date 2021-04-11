Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Clubhouse saldırısı 1.3 milyon kaydı ortalığa saçtı

    Clubhouse kullanıcısıysanız dikkat! Kullanıcı ismi, Twitter hesabı, Instagram hesabı gibi önemli verileri internete sızdırılan 1.3 milyon kişi arasında olabilirsiniz.
    11 Nisan 2021, 13:45 (3 gün)
    1,9b
    1
    6
    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Clubhouse saldırısı 1.3 milyon kaydı ortalığa saçtı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz Şubat ayında Clubhouse platformunda bir siber saldırı yaşandığı anlaşılmış ve bazı kayıtlar internete sızdırılmıştı. Giderek popüler olan platform bir anda saldırganların gözdesi durumuna geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Clubhouse’a ikinci rakip Facebook’tan geliyor

    1.3 milyon kişi etkilendi

    Yaşanan olayın Şubat ayı ile ilgili olup olmadığı bilinmiyor zira platformdan bir açıklama gelmedi. SQL veri tabanının elde edildiği olayda toplamda 1.3 milyon kişiye ait kayıtların çalındığı ve hack forumlarında ücretsiz dağıtıldığı tespit edilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Vura vura yönü söylüyor “HyperX Cloud II Wireless incelemesi“"

    Kayıtlar isim, fotoğraf, Twitter hesabı, Instagram hesabı, takipçi sayısı, takip edilen kişi sayısı, hesabın açıldığı tarih ve davet eden kullanıcı şeklinde oldukça kapsamlı veriler içeriyor. Yani bir kişinin tüm hareketliliği bu sızıntılarda görülebiliyor.

    Veri tabanının sızdırılması ile birlikte Clubhouse kullanıcılarına yönelik oltalama hareketleri ve Clubhouse şifrelerini elde etmeye yönelik saldırılar yaşanacaktır. Kullanıcıların bu tarz saldırılara karşı dikkatli olması isteniyor.



    https://cybernews.com/security/clubhouse-data-leak-1-3-million-user-records-leaked-for-free-online/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C crista galli (asdf asdf) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    facebook, linkedn ve clubhouse saldırıları üst üste geldi. tesadüf mü! şimdi burdaki verileri match edip kişilerin verilerini istedikleri gibi kullanırlar.bu 3 kuruluşa tarihi cezalar kesilmeli. etkilenen herkes tazminat davası açabilmeli.
    facebook, linkedn ve clubhouse saldırıları üst üste geldi. tesadüf mü! şimdi burdaki verileri match edip kişilerin verilerini istedikleri gibi kullanırlar.bu 3 ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    F Firatkaptan 22 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Her hafta bir uygulamadan böyle haberler geliyor. Muhteşem
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K konusancpu 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın en gereksiz uygulması
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    quadorian 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Son birkaç aydır yerli yabancı sürekli veri çalınması haberlerini okuyoruz. Bu kadar olayın arka arkaya gelmesi artık bana mantıklı gelmiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mrspotter 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kullanamya değemz boşverin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C crista galli (asdf asdf) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    facebook, linkedn ve clubhouse saldırıları üst üste geldi. tesadüf mü! şimdi burdaki verileri match edip kişilerin verilerini istedikleri gibi kullanırlar.bu 3 kuruluşa tarihi cezalar kesilmeli. etkilenen herkes tazminat davası açabilmeli.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiç kullanmadim o yüzden kafam rahat
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün ASELSAN’dan çok çeşitli şekilde iniş kalkış yapabilen İHA patenti 2 gün Noctua NH-U12A için Alder Lake yükseltme kiti göndereceğini doğruladı 2 gün Renault ve Dacia modellerinde bahar fırsatları 2 gün Arctic pasif moda sahip kasa fanlarını duyurdu 2 gün Friends dizisinin özel bölümü için çekimler başladı; ilk görseller paylaşıldı 2 gün Resident Evil Village'ın PS5 versiyonunda performans ve grafik modları olacak; oyunun haritası paylaşıldı 2 gün TomTom AmiGO uygulaması Android Auto’ya geldi 2 gün Ryzen 7 5700G görüntülendi ve test edildi 2 gün Vura vura yönü söylüyor “HyperX Cloud II Wireless incelemesi“ 2 gün Vivo Y20s [G] tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün ZTE Axon 30 Ultra'nın yüksek fiyatı ve bazı teknik detayları sızdırıldı 2 gün Lenovo, hibrit model de dahil olmak üzere üç yeni tablet çıkaracak 2 gün Redmi'nin ilk oyuncu telefonu bu ay çıkış yapabilir 2 gün TSMC, 2024 yılına kadar gelir açısından sektörün en büyük şirketi olabilir 2 gün Google Telefon uygulaması, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları kaydedecek 3 gün Yağları emebilen biyolojik olarak uyumlu sünger geliştirildi 3 gün Intel Sapphire Rapids 64 GB HBM2 bellekle gelebilir 3 gün Seagate, piyasaya sürdüğü sabit disklerin toplam hacminin 3 Zettabayt olduğunu açıkladı 3 gün Ay'a Sert İniş görevinde kullanılacak milli roket motoru ilk sınavı geçti 3 gün Samsung Galaxy S21 FE özellikleri ve görüntüleri açığa çıktı 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Clubhouse saldırısı 1.3 milyon kaydı ortalığa saçtı Sonraki Grayscale’den kripto paralara 1 Milyar dolarlık dev yatırım 3 gün 100 milyonda 1 denk gelen tasarım hatası sebebiyle iPhone 11 Pro rekor fiyattan satıldı 3 gün Pinterest’in reklam yasağı kaldırıldı 3 gün Plastik atıkların kaynağını belirleyebilecek akıllı telefon uygulaması geliştirildi 3 gün Dwayne Johnson'ın başrolünde olduğu DC filmi Black Adam'ın çekimleri başladı 3 gün Biden yonga krizine karşı ilk somut adımı attı 3 gün Oynanışı ve görselliği ile dikkat çeken Rus yapımı açık dünya oyunu The Day Before'dan oynanış videosu paylaşıldı 3 gün Aksiyon rol yapma oyunu Catopia Rush, mobil cihazlara geliyor 3 gün Eviniz bu mini robot devriye ile güvende 3 gün Ethereum; Netflix ve Coca-Cola’yı geride bıraktı 3 gün Güney Kore, Kf-21 Boramae savaş uçağı prototipini görücüye çıkardı 3 gün Boeing 737 Max’larda ortaya çıkan elektrik sorunu, uçakların yere çekilmesini zorunlu kılabilir 3 gün PlayStation'ın Londra Stüdyosu "yepyeni, yeni nesil bir oyun" üzerinde çalışıyor 3 gün Micron uyardı: DRAM fiyatları artabilir 3 gün PlayStation, Uncharted ve God of War gibi popüler serilerini mobil cihazlara getirmeyi planlıyor 3 gün Samsung Galaxy A72 elimizde|Kutu açılışı ve ilk izlenimler 3 gün Google'ın ilk akıllı saati Pixel Watch sızdırıldı: İşte görüntüleri 3 gün Tüm Ryzen 7000 işlemcileri iGPU ile gelebilir, AM4 soket bir nesil daha işlemci alabilir 3 gün Tesla Semi'ye sıkı rakip geliyor: İşte Geely'nin elektrikli tırı 3 gün Age of Empires 4'ten yarım saatlik Türkçe dublajlı tanıtım videosu yayınlandı, çıkış tarihi açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız