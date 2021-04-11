Clubhouse saldırısı 1.3 milyon kaydı ortalığa saçtı

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Geçtiğimiz Şubat ayında Clubhouse platformunda bir siber saldırı yaşandığı anlaşılmış ve bazı kayıtlar internete sızdırılmıştı. Giderek popüler olan platform bir anda saldırganların gözdesi durumuna geldi.

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Yaşanan olayın Şubat ayı ile ilgili olup olmadığı bilinmiyor zira platformdan bir açıklama gelmedi. SQL veri tabanının elde edildiği olayda toplamda 1.3 milyon kişiye ait kayıtların çalındığı ve hack forumlarında ücretsiz dağıtıldığı tespit edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Vura vura yönü söylüyor “HyperX Cloud II Wireless incelemesi“"

Kayıtlar isim, fotoğraf, Twitter hesabı, Instagram hesabı, takipçi sayısı, takip edilen kişi sayısı, hesabın açıldığı tarih ve davet eden kullanıcı şeklinde oldukça kapsamlı veriler içeriyor. Yani bir kişinin tüm hareketliliği bu sızıntılarda görülebiliyor.

Veri tabanının sızdırılması ile birlikte Clubhouse kullanıcılarına yönelik oltalama hareketleri ve Clubhouse şifrelerini elde etmeye yönelik saldırılar yaşanacaktır. Kullanıcıların bu tarz saldırılara karşı dikkatli olması isteniyor.

https://cybernews.com/security/clubhouse-data-leak-1-3-million-user-records-leaked-for-free-online/

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