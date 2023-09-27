Nothing alt markası CMF ilk ürünlerini sunar

CMF Buds Pro, CMF Watch Pro ve CMF Power
Markanın Hindistan’da duyurduğu ürünleri CMF Buds Pro, CMF Watch Pro ve CMF Power adını taşıyor. CMF Buds Pro 500Hz aralığında 45dB gürültü engelleme yapabiliyor. LCP+PU kompozit diyafram barındıran kulaklık ANC kapalı 11 saate kadar kullanılabiliyor. Fiyatı 49$.
CMF Watch Pro akıllı saat 1.96 inçlik AMOLED ekran, 600 nit parlaklık, 58Hz tazeleme hızı, entegre GPS, 13 güne kadar kullanım, kandaki oksijen ve uyku takibi, Bluetooth görüşme, yapay zekâ destekli ses iyileştirme gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 59$
CMF Power 65W GaN adaptörü toplamda 65W çıkış verebiliyor. 2 adet USB Tip-C ve 1 adet USB Tip-A çıkışı olan adaptör bağladığınız cihaz sayısına ve çıkışların teknolojisine göre bu enerjiyi bölüyor. Bu cihazın fiyatı da 39$. CMF by Nothing markası Hindistan dışında başka hangi ülkelere gidecek şimdilik bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.