Nothing alt markası CMF ilk ürünlerini sunar

Tam Boyutta Gör Tüketici elektroniği pazarında kendisini kanıtlayan Nothing markası daha uygun fiyatlı ürünler geliştirmek için CMF adında bir iştirak kurmuştu. Color-Material-Finish yani renk, malzeme ve detay kelimelerinin baş harflerini kullanan CMF ilk ürünlerini duyurdu.

CMF Buds Pro, CMF Watch Pro ve CMF Power

Markanın Hindistan’da duyurduğu ürünleri CMF Buds Pro, CMF Watch Pro ve CMF Power adını taşıyor. CMF Buds Pro 500Hz aralığında 45dB gürültü engelleme yapabiliyor. LCP+PU kompozit diyafram barındıran kulaklık ANC kapalı 11 saate kadar kullanılabiliyor. Fiyatı 49$.

CMF by Nothing faaliyete başlıyor 1 hf. önce eklendi

CMF Watch Pro akıllı saat 1.96 inçlik AMOLED ekran, 600 nit parlaklık, 58Hz tazeleme hızı, entegre GPS, 13 güne kadar kullanım, kandaki oksijen ve uyku takibi, Bluetooth görüşme, yapay zekâ destekli ses iyileştirme gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 59$

CMF Power 65W GaN adaptörü toplamda 65W çıkış verebiliyor. 2 adet USB Tip-C ve 1 adet USB Tip-A çıkışı olan adaptör bağladığınız cihaz sayısına ve çıkışların teknolojisine göre bu enerjiyi bölüyor. Bu cihazın fiyatı da 39$. CMF by Nothing markası Hindistan dışında başka hangi ülkelere gidecek şimdilik bilinmiyor.

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