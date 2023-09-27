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    Nothing alt markası CMF ilk ürünlerini sunar

    CMF by Nothing adıyla faaliyete başlayan yeni marka Hindistan’da 3 farklı ürün duyurdu. Kulaklık, adaptör ve akıllı saat firmanın kalite misyonunu yansıtıyor.   
    CMF by Nothing Tam Boyutta Gör
    Tüketici elektroniği pazarında kendisini kanıtlayan Nothing markası daha uygun fiyatlı ürünler geliştirmek için CMF adında bir iştirak kurmuştu. Color-Material-Finish yani renk, malzeme ve detay kelimelerinin baş harflerini kullanan CMF ilk ürünlerini duyurdu.

    CMF Buds Pro, CMF Watch Pro ve CMF Power

    Markanın Hindistan’da duyurduğu ürünleri CMF Buds Pro, CMF Watch Pro ve CMF Power adını taşıyor. CMF Buds Pro 500Hz aralığında 45dB gürültü engelleme yapabiliyor. LCP+PU kompozit diyafram barındıran kulaklık ANC kapalı 11 saate kadar kullanılabiliyor. Fiyatı 49$.

    CMF Watch Pro akıllı saat 1.96 inçlik AMOLED ekran, 600 nit parlaklık, 58Hz tazeleme hızı, entegre GPS, 13 güne kadar kullanım, kandaki oksijen ve uyku takibi, Bluetooth görüşme, yapay zekâ destekli ses iyileştirme gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 59$

    CMF Power 65W GaN adaptörü toplamda 65W çıkış verebiliyor. 2 adet USB Tip-C ve 1 adet USB Tip-A çıkışı olan adaptör bağladığınız cihaz sayısına ve çıkışların teknolojisine göre bu enerjiyi bölüyor. Bu cihazın fiyatı da 39$. CMF by Nothing markası Hindistan dışında başka hangi ülkelere gidecek şimdilik bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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